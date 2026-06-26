Al árbitro de Concacaf le dieron uno de los partidos más duros de la cierre de fase de grupos del Mundial 2026.

Ismail Elfath será el árbitro principal del partido entre Uruguay y España, por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron.

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La designación pone a uno de los árbitros más experimentados de Concacaf al frente de un partido de máxima presión. La Roja llega como líder del grupo, los charrúas necesitan ganar para clasificarse sin depender de terceros y el resultado también puede impactar en las opciones de Cabo Verde y Arabia Saudita.

El duelo tiene todos los ingredientes para exigir mucho criterio arbitral: dos selecciones con estilos intensos, futbolistas de jerarquía, presión por la tabla y un contexto en el que cada falta cerca del área puede cambiar el rumbo del grupo.

Quién es Ismail Elfath, árbitro de Uruguay vs. España

Ismail Elfath es un árbitro estadounidense pero nacido el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos. Emigró a Estados Unidos de joven y construyó allí su carrera arbitral hasta convertirse en uno de los jueces más reconocidos de la MLS y de Concacaf.

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Es árbitro FIFA desde 2016 y cuenta con una trayectoria internacional amplia. Su perfil combina experiencia en partidos de alta exposición con una historia personal particular: pasó de llegar a Estados Unidos como inmigrante a dirigir en los torneos más importantes del mundo.

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Para Uruguay vs. España, Elfath tendrá una prueba de mucho peso. No se trata solo de un partido entre dos campeones del mundo, sino de un cruce en el que la clasificación puede cambiar varias veces según el resultado propio y el partido paralelo.

Antecedentes internacionales de Ismail Elfath

Ismail Elfath tiene experiencia en competiciones de selecciones, torneos juveniles, Copa Oro, Copa América, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y Copa del Mundo.

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En Qatar 2022, Elfath ya tuvo un recorrido importante como árbitro mundialista. Dirigió Portugal vs. Ghana y Camerún vs. Brasil en la fase de grupos, y luego fue designado para Japón vs. Croacia en los octavos de final. Además, cerró el torneo como cuarto árbitro de la final entre Argentina y Francia.

En el Mundial 2026, ya tuvo actividad antes de ser designado para Uruguay-España: dirigió Países Bajos vs. Japón, por el Grupo F, el 14 de junio. Por eso, el cruce entre uruguayos y españoles será su segundo partido como árbitro principal en esta Copa.

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Cuerpo arbitral de Uruguay vs. España

El equipo arbitral de Uruguay vs. España tendrá conducción estadounidense y apoyo costarricense en las funciones complementarias.