Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra España por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay ya sabe lo que necesita para el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. España ya está clasificada.

Uruguay cierra este viernes su participación en el Grupo H del Mundial 2026 ante España, en un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.

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La Celeste llega con 2 puntos, después de empatar 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. La Roja, por su parte, lidera la zona con 4 puntos, tras igualar 0-0 con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudita.

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El encuentro se jugará en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron, y en simultáneo se disputará Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Houston. Por eso, Uruguay necesita mirar su partido, pero también tendrá un ojo puesto en lo que ocurra en la otra cancha.

Qué pasa si Uruguay le gana a España

Si Uruguay le gana a España, llegará a 5 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le garantiza terminar por encima de España, que quedaría con 4 puntos, y también por encima de Arabia Saudita, que como máximo puede llegar a 4. El único equipo que podría igualar a Uruguay en puntos es Cabo Verde, si derrota a Arabia Saudita.

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En ese caso, Uruguay y Cabo Verde quedarían con 5 puntos y el primer puesto del grupo se resolvería por criterios de desempate. Si los africanos no ganan, los charrúas terminarán primero del Grupo H.

Ganar, entonces, es el escenario ideal para la Celeste: asegura clasificación directa, evita depender de la tabla de mejores terceros y le permite llegar a la fase eliminatoria con una victoria fuerte ante una potencia.

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Qué pasa si Uruguay empata contra España

Si Uruguay empata contra España, terminará la fase de grupos con 3 puntos.

Ese resultado puede servirle, pero no le garantiza la clasificación directa. Todo dependerá de lo que ocurra en Cabo Verde vs. Arabia Saudita, el otro partido del Grupo H.

Si en Arabia Saudita vs. Cabo Verde hay un ganador, Uruguay quedará tercero con 3 puntos, por debajo del ganador de ese partido y España. En ese caso, la Celeste dependerá de la tabla de mejores terceros.

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Si el conjunto africano empata con Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde quedarán igualados con 3 puntos. En ese escenario, el segundo puesto se definirá por los criterios de desempate: diferencia de gol, goles convertidos, conducta deportiva y ranking FIFA, entre otros.

El empate, por lo tanto, mantiene viva a Uruguay, pero no le ofrece una clasificación automática.

Qué pasa si Uruguay pierde contra España

Si Uruguay pierde contra España, se quedará con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.

La derrota dejaría a España con 7 puntos y a la Celeste sin victorias en la fase de grupos. Además, con la tabla actual de terceros, una selección con apenas 2 puntos ya no puede meterse entre los mejores terceros que avanzan a los 16avos de final.

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ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

El resultado de Cabo Verde vs. Arabia Saudita solo definiría si Uruguay termina tercero o último del Grupo H.

En cualquier caso, perder contra España sería definitivo: Uruguay cerraría su participación con dos empates, una derrota y la eliminación en la fase de grupos.

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Tabla de posiciones del Grupo H

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

En resumen

Si Uruguay gana, llega a 5 puntos y se clasifica a los 16avos de final.

Si Uruguay empata, llega a 3 puntos. Puede definir el segundo lugar por criterios de desempate si Cabo Verde también empata; en los otros escenarios, dependerá de la tabla de mejores terceros.

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Si Uruguay pierde, queda con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.