En qué estadio juegan Uruguay vs. España en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Uruguay está obligada a sumar los tres puntos ante España. El partdio promete muchas emociones y se llevará a cabo en este estadio.

Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido que puede ordenar toda la zona antes de los 16avos de final.

Publicidad

El encuentro se jugará en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron, ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara. Es una de las tres sedes mexicanas del torneo y un escenario con una identidad muy marcada dentro del fútbol local.

ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

España llega como líder del grupo con 4 puntos, después de empatar con Cabo Verde y golear a Arabia Saudita. Uruguay, en cambio, suma 2 puntos tras igualar sus dos partidos y necesita un resultado fuerte para no depender de lo que ocurra en el otro cruce de la zona.

Dónde juegan Uruguay vs. España

El partido entre Uruguay y España se disputará en Zapopan, municipio integrado al área metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más importantes de México y una plaza de enorme tradición futbolera.

La sede oficial para FIFA aparece como Guadalajara Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es Estadio Akron. Es la casa de Chivas, uno de los clubes más populares e históricos del fútbol mexicano.

Publicidad

El estadio está ubicado en una zona moderna de Zapopan y fue construido como un recinto específico para fútbol. Esa característica lo diferencia de varios estadios mundialistas de Estados Unidos, que fueron pensados originalmente para la NFL y adaptados para la Copa del Mundo.

Para Uruguay vs. España, el escenario tendrá un partido de alto peso competitivo. No solo se cruzan dos campeones del mundo: también se define si la Roja confirma su clasificación como líder y si la Celeste logra evitar un cierre de grupo lleno de incertidumbre.

Publicidad

Guadalajara Stadium, una sede con diseño volcánico y ambiente mexicano

El Estadio Akron fue inaugurado en 2010 y se convirtió rápidamente en uno de los recintos más reconocibles del fútbol mexicano. Su diseño exterior, inspirado en una forma volcánica y con un entorno verde alrededor de la estructura, le da una apariencia distinta a la mayoría de los estadios del torneo.

Otra característica importante es su perfil futbolero. No es un estadio multipropósito adaptado de manera secundaria al fútbol, sino una casa pensada para partidos de alta intensidad, con tribunas cercanas al campo y una atmósfera compacta.

Publicidad

También tiene una cubierta parcial que protege buena parte de las gradas, aunque el campo queda abierto. Eso puede influir en la experiencia del público y en el ambiente del partido, especialmente en una sede con clima seco, altura y una afición acostumbrada a vivir el fútbol con mucha energía.

Guadalajara, además, aporta un contexto cultural fuerte. La ciudad está asociada al mariachi, la charrería y el tequila, pero también a una de las aficiones más pasionales de México. En un partido como Uruguay vs. España, ese marco puede convertir el estadio en una de las noches más intensas del cierre de grupos.

Publicidad

Capacidad del Guadalajara Stadium para el Mundial 2026

El Guadalajara Stadium tiene una capacidad cercana a los 46.000 espectadores para el Mundial 2026, de acuerdo con la configuración utilizada para la Copa.

La cifra lo ubica entre los estadios más compactos del torneo, lejos de los grandes recintos estadounidenses de más de 70.000 personas. Sin embargo, esa escala también puede jugar a favor del espectáculo: el público está más cerca del campo y la presión se siente de manera más directa.

Publicidad

Para Uruguay vs. España, esa cercanía puede potenciar cada tramo del partido. El equipo de Marcelo Bielsa necesita competir con urgencia, el de Luis de la Fuente quiere sostener el control del grupo y cualquier gol puede modificar los escenarios de clasificación.

Además, el estadio se encuentra a una altitud aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del mar, un dato que puede influir en el ritmo, la recuperación física y la intensidad de los equipos, sobre todo en un partido de mucha tensión.

Publicidad

ver también Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Guadalajara Stadium

El Guadalajara Stadium recibe cuatro partidos de fase de grupos en el Mundial 2026.

Los encuentros programados en esta sede son:

Corea del Sur 2-1 República Checa — Grupo A, 11 de junio.

— Grupo A, 11 de junio. México 1-0 Corea del Sur — Grupo A, 18 de junio.

— Grupo A, 18 de junio. Colombia 1-0 República Democrática del Congo — Grupo K, 23 de junio.

— Grupo K, 23 de junio. Uruguay vs. España — Grupo H, 26 de junio.

Uruguay necesita convertir sus empates en clasificación

Uruguay llega al cierre del grupo sin derrotas, pero también sin victorias.

El equipo de Marcelo Bielsa empató 1-1 contra Arabia Saudita en el debut y luego igualó 2-2 ante Cabo Verde, resultados que lo dejaron con 2 puntos. La situación no es crítica si logra ganar, pero sí muy incómoda si vuelve a empatar y letal si pierde.

Publicidad

Contra España, Uruguay necesita su mejor versión. Ganar lo clasifica directamente; empatar lo deja pendiente de otros resultados; perder lo manda de vuelta a casa.

España quiere cerrar como líder

España llega al partido en una posición mucho más favorable.

La Roja empató 0-0 ante Cabo Verde en su debut, pero después reaccionó con una goleada 4-0 contra Arabia Saudita. Con esos resultados, lidera el Grupo H con 4 puntos y depende de sí misma para avanzar como primera.

Publicidad

Un empate le alcanza para clasificarse y quedar muy bien posicionada. Una victoria le permitiría cerrar el grupo con autoridad. La derrota, en cambio, abriría una situación mucho más incómoda si Cabo Verde también gana su partido.

Datos de Uruguay vs. España

Partido: Uruguay vs. España.

Uruguay vs. España. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: H.

H. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Ciudad: Zapopan / Guadalajara, México.

Zapopan / Guadalajara, México. Estadio: Estadio Akron / Guadalajara Stadium.

Estadio Akron / Guadalajara Stadium. Capacidad: cerca de 46.000 espectadores.

cerca de 46.000 espectadores. Contexto: España lidera con 4 puntos; Uruguay necesita ganar para asegurar la clasificación directa.