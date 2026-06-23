Este martes, Panamá y Croacia se juegan gran parte de su continuidad en el Mundial 2026 por la segunda fecha del Grupo L.

Pierre Ghislain Atcho será el árbitro principal del partido entre Panamá y Croacia, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 23 de junio en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field, y puede ser decisivo para el futuro de la Sele en el torneo.

La designación vuelve a poner en escena al árbitro gabonés, que ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo. Atcho dirigió previamente el partido entre Irak y Noruega, por el Grupo I, y ahora tendrá a cargo un cruce de mucha presión: Panamá y Croacia llegan sin puntos después de perder en el debut.

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La Marea Roja cayó 1-0 ante Ghana con un gol en el descuento, mientras que los Ajedrezados fueron superados 4-2 por Inglaterra. Por eso, el margen es mínimo para ambos. El equipo que pierda quedará muy complicado de cara a la última fecha.

Quién es Pierre Atcho, árbitro de Panamá vs. Croacia

Pierre Ghislain Atcho es un árbitro internacional de Gabón y uno de los representantes africanos elegidos para dirigir en el Mundial 2026.

Forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2018 y llega al torneo como uno de los jueces más importantes de su país. Su carrera se desarrolló primero en el fútbol gabonés, pero su crecimiento llegó sobre todo a través de competencias organizadas por la Confederación Africana de Fútbol.

Atcho pertenece a una generación de árbitros africanos que ganó recorrido en torneos continentales antes de dar el salto a una Copa del Mundo. Para Gabón, su presencia en el Mundial tiene un valor especial: no es habitual que el país tenga representación arbitral en el máximo torneo de selecciones.

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¿Llegará Carrasquilla contra Inglaterra? Ante Croacia no estará.

Un árbitro con recorrido en la CAF

Antes de llegar al Mundial 2026, Pierre Atcho acumuló experiencia en partidos internacionales del continente africano.

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En su recorrido aparecen designaciones en torneos de clubes de la CAF, como la CAF Champions League y la CAF Confederation Cup, además de encuentros de selecciones y competencias continentales.

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Ese camino le permitió ganar roce en partidos de alta intensidad, con estadios exigentes, viajes largos y contextos competitivos muy distintos. Para un árbitro africano, ese tipo de experiencia suele ser clave antes de llegar a una cita mundialista.

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Atcho no llega a Panamá vs. Croacia como un nombre improvisado. Llega después de varios años dentro del circuito internacional y con un primer partido ya dirigido en este Mundial.

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Su debut en el Mundial 2026

El primer partido de Pierre Atcho en el Mundial 2026 fue Irak vs. Noruega, por el Grupo I, disputado en el Boston Stadium.

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Ese encuentro terminó con triunfo noruego por 4-1 y marcó una aparición importante para la terna gabonesa. Fue un partido con ritmo, goles y momentos de presión, en el que el equipo arbitral tuvo su primera gran prueba dentro de una Copa del Mundo.

La designación para Panamá vs. Croacia confirma que FIFA volvió a confiar en Atcho para otro cruce de fase de grupos. En este caso, el contexto es incluso más delicado desde lo deportivo: los dos equipos llegan sin puntos y una derrota puede dejar a Panamá eliminado, dependiendo también de lo que ocurra entre Inglaterra y Ghana.

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Un dato histórico para el arbitraje de Gabón

La participación de Pierre Atcho en el Mundial 2026 también tiene una lectura histórica.

Junto con sus asistentes Boris Ditsoga y Amos Abeigne Ndong, forma parte de una representación gabonesa inédita en una Copa del Mundo masculina. La presencia de una terna de Gabón en partidos mundialistas marca un paso importante para el arbitraje de ese país.

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Por eso, la designación no solo importa por el partido. También se ubica dentro de un proceso más amplio: el crecimiento de árbitros africanos en escenarios de máxima exposición y la apertura de espacios para países que no suelen tener tanta presencia en este nivel.

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Para Gabón, ver a Atcho dirigir en un Mundial es un hecho de peso. Para el árbitro, Panamá vs. Croacia será otra oportunidad de consolidarse dentro del torneo.

Por qué Panamá vs. Croacia será un partido exigente para Atcho

El partido tendrá una carga emocional alta. Panamá sabe que una derrota puede dejarlo afuera del Mundial si antes Inglaterra suma contra Ghana. Croacia, por su parte, también llega obligada a reaccionar después del golpe recibido ante Inglaterra.

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Ese contexto puede generar un duelo tenso, con mucho contacto, protestas y momentos de ansiedad. Panamá necesita competir desde la intensidad, mientras que Croacia buscará imponer su experiencia y controlar el juego desde el mediocampo.

Para Atcho, el desafío estará en manejar el ritmo sin perder autoridad. Deberá controlar las faltas tácticas, evitar que el partido se desordene y sostener un criterio disciplinario claro desde el inicio.

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Cuerpo arbitral de Panamá vs. Croacia

La designación confirmada para el partido entre Panamá y Croacia incluye a este equipo arbitral:

Árbitro principal: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

Pierre Ghislain Atcho (Gabón) Asistente 1: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) Asistente 2: Amos Abeigne Ndong (Gabón)

Amos Abeigne Ndong (Gabón) Cuarto árbitro: Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita)

Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita) VAR: Nicolás Gallo Barragán (Colombia)

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Datos del partido Panamá vs. Croacia

Partido: Panamá vs. Croacia.

Panamá vs. Croacia. Competencia: Mundial 2026.

Mundial 2026. Instancia: Grupo L.

Grupo L. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Hora: 5:00 p.m. de Centroamérica / 6:00 p.m. de Panamá.

5:00 p.m. de Centroamérica / 6:00 p.m. de Panamá. Estadio: Toronto Stadium / BMO Field.

Toronto Stadium / BMO Field. Ciudad: Toronto, Canadá.