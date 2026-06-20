En qué ciudad y estadio juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

Partidazo que se viene en la jornada 2 del Mundial 2026 entre Países Bajos y Suecia por parte del Grupo F.

Países Bajos y Suecia jugarán este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 en una sede de fuerte perfil mundialista: el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium.

El cruce tendrá mucho peso en la zona. Suecia llega como líder después de golear 5-1 a Túnez, mientras que Países Bajos viene de empatar 2-2 ante Japón y necesita sumar para no llegar con urgencias a la última fecha.

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El escenario también puede influir. Houston es una ciudad de calor, humedad y grandes eventos, pero el estadio cuenta con una ventaja clave: techo retráctil, un detalle importante para un partido de mediodía en Texas.

Dónde juegan Países Bajos vs. Suecia

El partido entre Países Bajos y Suecia se jugará en Houston, Texas, Estados Unidos.

Durante el Mundial 2026, la sede aparece en la programación oficial como Houston Stadium, aunque fuera del torneo el recinto es conocido como NRG Stadium.

El estadio está ubicado dentro del complejo NRG Park, una de las zonas deportivas y de eventos más importantes de la ciudad. Allí también se encuentra el antiguo Astrodome, otro símbolo histórico del deporte estadounidense.

El NRG Stadium, una sede con techo retráctil

El NRG Stadium fue inaugurado en 2002 y es la casa de los Houston Texans, de la NFL.

Una de sus características más importantes es el techo retráctil. De hecho, fue el primer estadio de la NFL construido con este tipo de estructura, pensada para adaptarse mejor a las condiciones climáticas de Houston.

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Ese dato importa para un Mundial. En junio, la ciudad puede tener temperaturas altas, humedad y riesgo de tormentas. El techo permite que la organización controle mejor el ambiente del estadio y reduzca el impacto directo del clima sobre el campo.

Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Houston Stadium para el Mundial se ubica cerca de los 72.000 espectadores.

Ese aforo lo coloca entre los recintos grandes del torneo en Estados Unidos. No alcanza las dimensiones gigantes de sedes como el AT&T Stadium de Arlington, pero sí ofrece un marco importante para partidos de fase de grupos y cruces eliminatorios.

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Para Países Bajos vs. Suecia, el escenario puede tener un ambiente fuerte: dos selecciones europeas con tradición, hinchadas viajeras, coloridas y mucho en juego dentro del Grupo F.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Houston Stadium

El Houston Stadium tendrá siete partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y dos de eliminación directa.

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Entre los encuentros ya disputados o programados en esta sede aparecen:

Alemania 7-1 Curazao — fase de grupos

— fase de grupos Portugal 1-1 RD Congo — fase de grupos

— fase de grupos Países Bajos vs. Suecia — 20 de junio, fase de grupos

— 20 de junio, fase de grupos Portugal vs. Uzbekistán — 23 de junio, fase de grupos

— 23 de junio, fase de grupos Cabo Verde vs. Arabia Saudita — 26 de junio, fase de grupos

— 26 de junio, fase de grupos 16avos de final — 29 de junio

— 29 de junio Octavos de final — 4 de julio

Cómo estará el clima para Países Bajos vs. Suecia

El partido se jugará al mediodía en Houston y el clima exterior puede ser exigente. Para la franja del encuentro se espera un ambiente caluroso, con temperaturas cercanas a los 30°C y humedad elevada.

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Aun así, el techo retráctil del estadio puede reducir el impacto directo del calor y de una eventual lluvia. En una ciudad como Houston, esa característica es clave para que el partido pueda desarrollarse en condiciones más controladas.

Para dos selecciones europeas como Países Bajos y Suecia, el clima exterior podría ser un factor si el estadio se mantiene abierto. Pero si la organización decide cerrar el techo, el contexto será mucho más favorable para sostener ritmo e intensidad.

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Datos de Países Bajos vs. Suecia

Partido: Países Bajos vs. Suecia

Países Bajos vs. Suecia Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: sábado 20 de junio

sábado 20 de junio Ciudad: Houston, Texas

Houston, Texas Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium

NRG Stadium / Houston Stadium Capacidad: cerca de 72.000 espectadores

cerca de 72.000 espectadores Clima estimado: caluroso y húmedo, cerca de 30°C