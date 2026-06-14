François Letexier fue designado de urgencia por la FIFA para reemplazar a un reconocido colega horas antes de Costa de Marfil vs. Ecuador.

François Letexier es el árbitro principal del duelo entre Costa de Marfil y Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026. El francés tomó el lugar del inglés Michael Oliver, quien había sido designado originalmente para el partido, pero fue dado de baja por una lesión menor a pocos días del encuentro.

Quién es François Letexier, el árbitro de Costa de Marfil vs. Ecuador

Nacido hace 37 años en Bédée, una pequeña localidad de la región de Breña en el norte de Francia, Letexier es uno de los nombres más consolidados del arbitraje europeo actual. Su ingreso al partido Costa de Marfil vs. Ecuador llega por una situación inesperada, pero no lo encuentra sin respaldo.

La FIFA lo designó como reemplazo de Michael Oliver, uno de los árbitros más reconocidos de la Premier League, que no pudo asumir el encuentro al lesionarse durante un entrenamiento. El cambio también alcanzó a la terna original: los asistentes británicos Stuart Burt y James Mainwaring fueron reemplazados por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni.

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Un árbitro acostumbrado a finales europeas

Letexier llega al Mundial 2026 con credenciales fuertes. En 2024 se convirtió en el árbitro más joven en dirigir una final de la Eurocopa, cuando estuvo a cargo del partido decisivo entre España e Inglaterra. Ese antecedente lo instaló definitivamente entre los jueces más importantes del continente.

Antes de eso, ya había dirigido la Supercopa de la UEFA 2023 y fue cuarto árbitro en la final de la Champions League 2024. En 2026, la UEFA volvió a confiar en él para otra cita grande: la final de la Europa League entre SC Freiburg y Aston Villa.

El quinteto arbitral de Costa de Marfil vs. Ecuador

Árbitro principal : François Letexier

: François Letexier Asistente 1 : Cyril Mugnier

: Cyril Mugnier Asistente 2 : Mehdi Rahmouni

: Mehdi Rahmouni Cuarto árbitro : Khalid Saleh Alturais

: Khalid Saleh Alturais VAR: Jarred Gillett

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