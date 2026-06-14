Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de emergencia de Costa de Marfil vs. Ecuador en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de François Letexier

François Letexier fue designado de urgencia por la FIFA para reemplazar a un reconocido colega horas antes de Costa de Marfil vs. Ecuador.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
François Letexier viene de dirigir la final de la UEFA Europa League.
© GettyFrançois Letexier viene de dirigir la final de la UEFA Europa League.

François Letexier es el árbitro principal del duelo entre Costa de Marfil y Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026. El francés tomó el lugar del inglés Michael Oliver, quien había sido designado originalmente para el partido, pero fue dado de baja por una lesión menor a pocos días del encuentro.

Quién es François Letexier, el árbitro de Costa de Marfil vs. Ecuador

Nacido hace 37 años en Bédée, una pequeña localidad de la región de Breña en el norte de Francia, Letexier es uno de los nombres más consolidados del arbitraje europeo actual. Su ingreso al partido Costa de Marfil vs. Ecuador llega por una situación inesperada, pero no lo encuentra sin respaldo.

La FIFA lo designó como reemplazo de Michael Oliver, uno de los árbitros más reconocidos de la Premier League, que no pudo asumir el encuentro al lesionarse durante un entrenamiento. El cambio también alcanzó a la terna original: los asistentes británicos Stuart Burt y James Mainwaring fueron reemplazados por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni.

Dónde se juega Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: estadio, capacidad y ciudad del partido

ver también

Dónde se juega Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: estadio, capacidad y ciudad del partido

Un árbitro acostumbrado a finales europeas

Letexier llega al Mundial 2026 con credenciales fuertes. En 2024 se convirtió en el árbitro más joven en dirigir una final de la Eurocopa, cuando estuvo a cargo del partido decisivo entre España e Inglaterra. Ese antecedente lo instaló definitivamente entre los jueces más importantes del continente.

Antes de eso, ya había dirigido la Supercopa de la UEFA 2023 y fue cuarto árbitro en la final de la Champions League 2024. En 2026, la UEFA volvió a confiar en él para otra cita grande: la final de la Europa League entre SC Freiburg y Aston Villa.

El quinteto arbitral de Costa de Marfil vs. Ecuador

  • Árbitro principal: François Letexier
  • Asistente 1: Cyril Mugnier
  • Asistente 2: Mehdi Rahmouni
  • Cuarto árbitro: Khalid Saleh Alturais
  • VAR: Jarred Gillett
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Juega Enner Valencia? Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Costa de Marfil
Mundial 2026

¿Juega Enner Valencia? Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Costa de Marfil

Cuando la selección de Costa de Marfil, liderada por Didier Drogba logró detener una guerra
Mundial 2026

Cuando la selección de Costa de Marfil, liderada por Didier Drogba logró detener una guerra

La IA predice Costa de Marfil vs. Ecuador: quién gana, resultado y los goleadores del partido del Mundial 2026
Mundial 2026

La IA predice Costa de Marfil vs. Ecuador: quién gana, resultado y los goleadores del partido del Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto
Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo