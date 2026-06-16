En qué ciudad y estadio se juega Argentina vs. Argelia: capacidad y pronóstico del clima

El juego de los argentinos y argelinos se disputará en un estadio de tradición en Estados Unidos.

Argentina y Argelia se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido tendrá una carga especial: la Albiceleste inicia la defensa del título conseguido en Qatar 2022, mientras que el equipo africano vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014.

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El escenario será Kansas City, en el estado de Missouri, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, Argentina buscará empezar con autoridad y Argelia intentará dar un golpe fuerte desde el debut.

Dónde juegan Argentina vs. Argelia

El partido entre Argentina y Argelia se jugará en Kansas City, Missouri, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Kansas City Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales, pero fuera del torneo el estadio es conocido como GEHA Field at Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Es uno de los estadios más reconocidos del fútbol americano y también de los más ruidosos de Estados Unidos. Para un partido mundialista, ese ambiente puede darle un marco fuerte al debut del campeón defensor.

Es un estadio abierto, por lo que el clima y las condiciones de la tarde-noche tendrán incidencia directa en el desarrollo del encuentro, y su capacidad ronda los 73.000 espectadores.

Cómo estará el clima para Argentina vs. Argelia

El partido se jugará por la noche en Kansas City y el pronóstico marca condiciones cálidas, pero manejables. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 26°C, con cielo parcialmente nublado.

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No aparece, en principio, un escenario de lluvia ni de frío como factor determinante. El clima puede favorecer un partido de buen ritmo, aunque la temperatura y el desgaste físico podrían pesar si el encuentro se juega con mucha intensidad.

Para Argentina, que buscará imponer posesión y ritmo desde el inicio, las condiciones parecen favorables. Para Argelia, el desafío estará en sostener el orden defensivo y resistir los tramos de presión del campeón del mundo.

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Datos de Argentina vs. Argelia

Partido: Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo J

Grupo J Fecha: martes 16 de junio

martes 16 de junio Ciudad: Kansas City, Missouri

Kansas City, Missouri Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium Capacidad estimada: cerca de 73.000 espectadores

cerca de 73.000 espectadores Clima estimado: parcialmente nublado, cerca de 26°C