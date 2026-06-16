¿Por qué Nicolás Otamendi no juega hoy en el debut de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Otamendi no será de la partida contra Argelia, en el estreno de Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo. Acá, el motivo de la ausencia del zaguero.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026. Este martes, iniciará la defensa del título enfrentando a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City y parte como el favorito para sumar los primeros tres puntos del Grupo J, ya que más tarde se medirán los otros dos integrantes de la zona: Austria y Jordania.

En las horas previas al partido, trascendió que en el once titular del seleccionador Lionel Scaloni no aparece un nombre que ha sido clave a lo largo de su exitoso proceso al frente de la Albiceleste, que decantó en la conquista del título en Qatar 2022: el defensor central Nicolás Otamendi.

¿Por qué no juega Otamendi contra Argelia?

La ausencia de Otamendi en el duelo con Argelia se debe a una decisión táctica. El zaguero de 38 años, flamante refuerzo de River Plate, no presenta ningún tipo de lesión. Sencillamente, Scaloni ponderó a Cristian “Cuti” Romero y a Lisandro Martínez para integrar la dupla central.

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El ex Benfica venía de ser titular en los dos amistosos de Argentina de la última fecha FIFA, en los que se impusieron 2-0 a Honduras y 3-0 a Islandia. Incluso, portó el gafete de capitán, jugando al lado de Martínez. Por eso sorprende la decisión del estratega argentino.

La alineación de Argentina vs. Argelia