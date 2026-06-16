¿Por qué Ángel Di María no juega hoy en el debut de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Argentina inicia este lunes la defensa de su corona en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, en el partido que abrirá la actividad del Grupo J. La Albiceleste llega como una de las grandes favoritas al título, aunque esta vez lo hará con una ausencia que marcará una nueva etapa en la historia reciente del combinado sudamericano.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con el pie derecho su recorrido en la Copa del Mundo, mientras que Austria y Jordania completarán la primera jornada de la zona el próximo 17 de junio. Sin embargo, más allá de lo deportivo, una de las principales historias alrededor del debut argentino es la primera participación mundialista sin uno de los grandes héroes de los últimos años.

Argentina extraña a Di María en el inicio de una nueva era

La ausencia de Ángel Di María será imposible de ignorar. El experimentado atacante decidió poner fin a su etapa con la selección tras la conquista de la Copa América 2024, cerrando una trayectoria brillante que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

A pesar de los intentos realizados por el cuerpo técnico, dirigentes y aficionados para convencerlo de disputar una última Copa del Mundo, el ahora jugador de Rosario Central mantuvo firme su decisión. Di María comunicó oportunamente a Scaloni y a la Asociación del Fútbol Argentino que no regresaría a ninguna convocatoria, dejando atrás una carrera internacional repleta de momentos inolvidables.

Los números respaldan la magnitud de su legado. Entre 2008 y 2024, el extremo disputó 145 partidos con la camiseta albiceleste, registrando 31 goles y 30 asistencias, estadísticas que reflejan la influencia que tuvo durante más de una década en las distintas generaciones del seleccionado nacional.

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Pero más allá de las cifras, Di María será recordado por su papel decisivo en los títulos más importantes de Argentina. Su palmarés incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el histórico Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, mientras Argentina inicia una nueva aventura mundialista, el recuerdo de “Fideo” acompañará a una selección que intentará defender el trono sin una de las figuras más queridas y determinantes de su época dorada.

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