“No es lo que esperaba”: giro final en la novela Patrick Sequeira con Casa Pia no deja conforme a nadie

El mercado de fichajes europeo estuvo marcado por la incertidumbre en torno al futuro de Patrick Sequeira. Desde mediados de junio, el guardameta costarricense fue protagonista de una larga negociación entre el Bahía de Brasil y el Casa Pia de Portugal, club dueño de su ficha.

El interés del conjunto brasileño creció al pertenecer al Grupo City, lo que representaba para Sequeira una oportunidad única de dar un salto en su carrera y abrirse puertas en un proyecto internacional. El portero estaba entusiasmado con la posibilidad de cambiar de aires y dejar la Primeira Liga.

Sin embargo, las conversaciones entre ambos clubes nunca terminaron de concretarse. Aunque las partes mantuvieron contacto constante durante semanas, las diferencias económicas se volvieron insalvables y fueron estirando la novela hasta el cierre del mercado.

¿Qué sucederá con Patrick Sequeira en este mercado?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez en su programa Seguimos en YouTube, la razón principal del desenlace fue clara: “La oferta del Grupo City no es lo que esperaba Casa Pia. Nunca se pusieron de acuerdo y Patrick Sequeira seguirá en la liga portuguesa”.

El resultado deja un sabor amargo para todos los involucrados. Bahía se queda sin el portero que pretendía reforzar su proyecto, Sequeira pierde la oportunidad de dar un salto a una liga sudamericana de mayor proyección y Casa Pia no logró la cifra económica que esperaba obtener.

Así, lo que parecía un traspaso encaminado terminó en un cierre decepcionante. El costarricense seguirá atajando en la Primeira Liga con Casa Pia, pero con la sensación de que esta fue una oportunidad perdida para todas las partes.