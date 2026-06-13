¿Cuál es el ranking FIFA de Qatar y cuántos puestos lo separan de Suiza?

La Selección de Qatar se enfrenta este sábado a Suiza en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Qatar inicia su camino en el Mundial 2026 con un desafío exigente: enfrentar a Suiza en la primera fecha del Grupo B. Aunque llega con el respaldo de haber conquistado las últimas dos Copas Asiáticas, su posición en el ranking FIFA muestra que todavía aparece lejos de las potencias del torneo.

El seleccionado qatarí vuelve al escenario mundialista después de haber sido anfitrión en 2022, una experiencia que terminó con tres derrotas en fase de grupos. Esta vez, el objetivo es diferente: competir de igual a igual y demostrar que sus títulos continentales pueden trasladarse también a la Copa del Mundo.

¿En qué puesto está Qatar en el ranking FIFA?

Qatar ocupa actualmente el puesto 56° del ranking FIFA masculino. La actualización más reciente antes del Mundial 2026 fue publicada el 11 de junio de 2026, apenas unos días antes de su debut frente a Suiza.

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Ese lugar lo coloca en una posición particular dentro del Grupo B: no es el equipo mejor ubicado, pero tampoco el peor. Suiza parte como el rival más fuerte según el ranking, Canadá también aparece por encima, mientras que Bosnia y Herzegovina está algunos puestos por debajo.

Cómo se compara Qatar con los demás equipos del Grupo B

Según el ranking FIFA más reciente, así están ubicadas las selecciones del Grupo B:

Suiza: 19°

Canadá: 30°

Qatar: 56°

Bosnia y Herzegovina: 64°

La diferencia más llamativa está en el debut: Suiza le saca 37 puestos a Qatar en el ranking. Ese margen refuerza el papel de favorito del equipo europeo, acostumbrado a competir en grandes torneos y con una base consolidada.

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Para Qatar, sin embargo, el ranking no cuenta toda la historia. El equipo asiático llega con una generación que ya ganó títulos importantes en su confederación y con futbolistas capaces de cambiar partidos, especialmente Akram Afif, una de las grandes figuras del fútbol qatarí.