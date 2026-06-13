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¿Cuánto cobró Said Martínez en su debut en el Qatar vs. Suiza del Mundial 2026?

El árbitro hondureño hizo historia al debutar como juez central en un encuentro de Copa del Mundo. Anteriormente lo hizo como cuarto árbitro.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Said Martínez marcó un penal en el empate de Qatar vs. Suiza.
© EFESaid Martínez marcó un penal en el empate de Qatar vs. Suiza.

Said Martínez cumplió un sueño. El nacido en Tocoa, Colón en Honduras fue designado para ser el árbitro central del juego Qatar vs. Suiza que terminó con empate 1-1 y el catracho señalando el primer penal del Mundial 2026.

Pero además de Said, el equipo arbitral también contó con la participación de los hondureños Walter López y Christian Ramírez, quienes fueron sus asistentes en la histórica participación de la nación cinco estrellas.

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Más allá del reconocimiento de la FIFA de incluirlo en el selecto grupo de árbitros que dirigen en el Mundial de 2026, los profesionales también reciben una importante cifra económica por sus servicios.

El pago que reciben

Principalmente, por ser convocado al torneo más grande a nivel de selecciones de la FIFA, Said Martínez recibió unos 100 mil dólares por su presencia en la justa mundialista.

Además de eso, el máximo organismo del fútbol también paga 3 mil dólares por ser el juez central en un encuentro de fase de grupos. Es decir que, si Martínez es considerado nuevamente, podría seguir recibiendo esa cifra por encuentro en el que sea el central.

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Martínez de 34 años se convirtió en el primer árbitro hondureño en ser nombrado como central en un Mundial; lo que eleva el prestigio del arbitraje catracho.

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En Liga Nacional, el “Matemático” debutó en 2013 y la categoría FIFA la obtuvo en 2017. Estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, pero en esa ocasión solo estuvo como cuarto árbitro en diversos juegos.

Ahora su continuidad en la Copa del Mundo dependerá de las evaluaciones que realice la Comisión de Árbitros durante el torneo.

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Saíd Martínez durante el sorteo de cancha o balón en el Qatar vs. Suiza. Foto: FFH.

Saíd Martínez durante el sorteo de cancha o balón en el Qatar vs. Suiza. Foto: FFH.

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