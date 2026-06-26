Qué pasa si Cabo Verde gana, empata o pierde contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

Cabo Verde ya le empató a España y Uruguay, ahora va por su primer triunfo en las Copas del Mundo ante Arabia Saudita.

Cabo Verde cierra este viernes su participación en el Grupo H del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, con una posibilidad que parecía enorme antes del torneo: avanzar a los 16avos de final en su primera Copa del Mundo.

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El equipo africano llega con 2 puntos, producto de dos empates de alto impacto: 0-0 ante España y 2-2 contra Uruguay. Arabia Saudita, en cambio, suma 1 punto después de igualar 1-1 con Uruguay y perder 4-0 frente a España.

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El partido se jugará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, y en simultáneo se disputará Uruguay vs. España, el otro cruce del grupo. Por eso, el destino de Cabo Verde no depende únicamente de su resultado, aunque una victoria lo dejaría muy bien parado.

Qué pasa si Cabo Verde le gana a Arabia Saudita

Si Cabo Verde le gana a Arabia Saudita, llegará a 5 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar, como mínimo, entre los dos primeros del Grupo H. Con ese resultado, Cabo Verde quedará por encima de Arabia Saudita y también superará en la tabla a Uruguay o España, ya que ambas selecciones se enfrentan entre sí en la última fecha.

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Incluso podría pelear el primer puesto del grupo. Si hay igualdad de puntos con España o Uruguay, la posición final se resolverá por los criterios de desempate, con la diferencia de gol como uno de los factores principales.

En cualquier caso, ganar sería el escenario ideal para Cabo Verde: no dependería de la tabla de mejores terceros, aseguraría su clasificación directa y convertiría su primera participación mundialista en una historia todavía más grande.

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Qué pasa si Cabo Verde empata contra Arabia Saudita

Si Cabo Verde empata contra Arabia Saudita, terminará la fase de grupos con 3 puntos.

Ese resultado puede servirle, pero no le garantiza la clasificación. El escenario dependerá directamente de lo que ocurra en España vs. Uruguay, el otro partido del Grupo H.

Si España le gana a Uruguay, Cabo Verde terminará segundo del grupo con 3 puntos, porque Uruguay y Arabia Saudita quedarán con 2. En ese caso, el empate será suficiente para avanzar directamente a los 16avos de final.

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Si Uruguay empata con España, Cabo Verde y Uruguay quedarán igualados con 3 puntos. En ese escenario, como el partido entre ellos terminó igualado, el segundo puesto se definirá por los siguientes criterios de desempate: diferencia de gol, goles convertidos, conducta deportiva y ranking FIFA, entre otros.

Si Uruguay le gana a España, Cabo Verde quedará tercero con 3 puntos y pasará a depender de la tabla de mejores terceros. Allí pesarán especialmente su diferencia de gol, los goles a favor y los resultados de otros grupos.

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El empate, entonces, mantiene a Cabo Verde con vida, pero no le da una clasificación automática salvo que España derrote a Uruguay.

Qué pasa si Cabo Verde pierde contra Arabia Saudita

Si Cabo Verde pierde contra Arabia Saudita, se quedará con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.

La derrota sería un golpe muy duro para una selección que llegó invicta a la última fecha y que ya había sorprendido a España y Uruguay. Arabia Saudita llegaría a 4 puntos, superaría a Cabo Verde y quedaría con chances concretas de avanzar.

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Para Cabo Verde, perder significaría cerrar una participación histórica, aunque sin premio en la tabla. La imagen seguiría siendo positiva por su debut mundialista, pero la sensación final sería amarga por haber tenido la clasificación al alcance.

Arabia Saudita, en cambio, convertiría un arranque muy complicado en una reacción decisiva si logra ganar en Houston.

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Tabla de posiciones del Grupo H

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

En resumen

Si Cabo Verde gana , llega a 5 puntos y avanzará a los 16avos de final .

, llega a y avanzará a los . Si Cabo Verde empata , llega a 3 puntos y puede clasificarse, pero dependerá especialmente de España vs. Uruguay .

, llega a y puede clasificarse, pero dependerá especialmente de . Si Cabo Verde pierde, se queda con 2 puntos y eliminado del Mundial 2026.