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Mundial 2026

Austria clasificó a 16avos de final: contra quién juega y cuándo es su próximo partido del Mundial 2026

Los austriacos lograron avanzar a la siguiente ronda en un partidazo ante Argelia en el que logró empatar en los últimos minutos.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Austria logró su clasificación a los 16avos de final en un dramático partido.
© @oefb1904Austria logró su clasificación a los 16avos de final en un dramático partido.

La selección de Austria aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Argelia en la última jornada del Grupo J. Con la igualdad, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick finalizó en el segundo lugar de su sector y avanzó a la fase de eliminación directa.

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Austria cerró la fase de grupos con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota que le permite mantenerse por delante de los africanos en la clasificación. Antes de la última jornada, las cuentas favorecían a Austria con un empate debido a su mejor diferencia de goles.

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Contra quién juega Austria en dieciseisavos?

Con el segundo puesto del Grupo J, Austria se enfrentará a España, que terminó como líder del Grupo H luego de vencer 1-0 a Uruguay en la última fecha.

Será un duelo de alto nivel entre dos selecciones europeas que buscarán un lugar en los octavos de final del Mundial.

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¿Cuándo es el próximo partido de Austria?

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El encuentro entre Austria y España se disputará el jueves 2 de julio en el Estadio de Los Ángeles, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará su camino en la lucha por el título.

Austria regresa así a una ronda de eliminación directa en un Mundial después de completar una sólida fase de grupos, en la que supo responder en el partido decisivo para mantenerse con vida en la competición. Ahora tendrá el reto de medirse con una de las selecciones candidatas al título en busca de seguir haciendo historia en el torneo.

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