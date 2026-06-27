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Argentina en 16avos de final: contra quién juega y cuándo es su próximo partido del Mundial 2026

Argentina superó a Jordania por 3-1 y quedó como líder del Grupo J del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Messi selló el 3-1.
© Getty ImagesMessi selló el 3-1.

Argentina superó a Jordania por 3-1 con los goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Con este triunfo, la Albiceleste quedó con puntaje perfecto en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 y ya tiene rival de 16avos de final.

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Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán en la próxima ronda a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. El seleccionado africano hizo historia al superar la fase de grupos en su primera participación mundialista.

El duelo de 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde será el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En hora de Centroamérica, será a las 4:00 p.m., mientras que en Panamá comenzará a las 5:00 p.m.

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El conjunto caboverdiano se metió entre los mejores 32 de la competencia tras sumar tres puntos en el mismo grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita. No pudo pasar del empate en los tres partidos, pero dejó afuera a los Charrúas.

Además, Argentina podría enfrentarse en los octavos de final, en caso de ganar, contra el vencedor entre Egipto y Australia. En los cuartos de final, podría tener un hipotético cruce con Colombia o Suiza.

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Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

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