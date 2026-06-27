Mundial 2026: tabla de posiciones final del Grupo J tras el triunfo de Argentina vs. Jordania

El Grupo J de la Copa del Mundo 2026 regaló una definición como se esperaba, sin mayor dramatismo, y con total tranquilidad por parte de los equipos, tomando en cuenta que Argentina tenía un partido de trámite contra Jordania y solamente peleaba por aumentar su cifra de goles, que Lionel Messi tomara más ventaja en la tabla de goleadores y terminar con puntuación perfecta.

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Los argentinos afrontaron el duelo con varias rotaciones en el equipo, incluyendo la suplencia de Lionel Messi. A pesar de eso en el primer tiempo se fueron 2-0 arriba con las anotaciones de Giovanni LoCelso y Lautaro Martínez.

En la segunda parte los jordanos dieron la sorpresa al descontar, pero luego en el 79 apareció Messi, que con un tiro libre puso el 3-1 en el marcador, para sentenciar el triunfo, mientras en lo personal llegar a seis dianas en el Mundial 2026 y 19 en Copas del Mundo.

Un empate no apto para cardiácos

En el otro partido, Austria y Argelia luchaban por el segundo lugar, el que ganaba lo conseguía y el otro decía adiós al Mundial, mientras un empate ponía a los austriacos sublíderes y los argelinos como uno de los mejores terceros.

Aunque en dos ocasiones Austria se puso adelante, Argelia logró alcanzarlo y con esto el encuentro iba 2-2 hasta en el tiempo de reposición, cuando apareció Riyad Mahrez que anotó el 3-2 para los africanos, pero en la última jugada los europeos hicieron el 3-3 para igualar y así conseguir un resultado que celebraron ambos.

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Así quedó la tabla del Grupo J