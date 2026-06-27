Portugal clasificó a 16avos y ya tiene rival: contra quién y dónde juega su próximo partido del Mundial 2026

Portugal igualó sin goles ante Colombia, terminó segundo en el Grupo K y ya conoce su próximo desafío en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Portugal cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate 0-0 ante Colombia, en un partido que definió el orden final del Grupo K. El resultado le permitió al equipo de Roberto Martínez asegurar su lugar en los 16avos de final, aunque no le alcanzó para quedarse con el primer puesto de la zona.

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El seleccionado luso llegaba a la última fecha con la obligación de ganarle a Colombia si quería terminar como líder. Con la igualdad, los sudamericanos conservaron la primera posición y Portugal finalizó segundo.

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Contra quién juega Portugal en 16avos de final

Portugal enfrentará a Croacia en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo croata terminó segundo en el Grupo L después de vencer 2-1 a Ghana en la última fecha y quedó emparejado con el segundo del Grupo K.

Croacia se quedó con el segundo puesto del Grupo L (Getty Images).

Será uno de los cruces más atractivos de esta instancia. Como es habitual, Portugal llega con figuras deslumbrantes, mientras que Croacia aparece fortalecida después de conseguir una victoria clave para meterse en la siguiente ronda.

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Dónde juega Portugal su próximo partido del Mundial 2026

El partido entre Portugal y Croacia se jugará en el Toronto Stadium, en Canadá. Ese será el escenario del duelo correspondiente a los 16avos de final, donde el ganador seguirá en carrera en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Croacia

Portugal y Croacia se enfrentarán el jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 5:00 p.m. de Centroamérica (6:00 p.m. de Panamá).

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El ganador de este cruce avanzará a la siguiente ronda del torneo y continuará su camino en la Copa del Mundo. Para Portugal, será una prueba importante después de cerrar el Grupo K en el segundo lugar y quedar del lado de una llave exigente.