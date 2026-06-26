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Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Este viernes 26 de junio se definirán los grupos G, H e I del Mundial 2026: horario y cómo ver los partidos en Centroamérica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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España y Uruguay es uno de los grandes partidos de la jornada.
© Getty ImagesEspaña y Uruguay es uno de los grandes partidos de la jornada.

Este viernes 26 de junio se disputa la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de otros tres grupos más. Como ya ocurrió miércoles y jueves, hoy será el turno del Grupo G, H e I para definir quiénes serán los clasificados a los 16vos de final.

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Francia y Noruega definen al líder de su grupo. Uruguay se juega todo ante España. Cabo Verde buscará hacer historia en su primera participación. La Nueva Zelanda de Tim Payne sueña con dar el golpe ante Bélgica. Todo eso y más se dará este viernes. Aquí te contamos los horarios y cómo verlos en Centroamérica.

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¿Dónde ver hoy en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?

Noruega vs. Francia

Grupo I — Boston Stadium de Foxborough, desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá).

  • Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Chapín TV y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+ y Telecadena 7/4
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y Fox
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC y TV Max

Senegal vs. Irak

Grupo I — Toronto Stadium de Toronto, desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá).

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
  • Panamá: Tigo Sports
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Uruguay vs. España

Grupo H — Guadalajara Stadium de Jalisco, desde las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá)

  • Costa Rica: Fox, Teletica, ViX y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports y ViX
  • Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+, ViX y Canal 5 Televicentro
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, Vix y Fox
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y ViX
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC, ViX y TV Max
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Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Grupo H — Houston Stadium de Texas, desde las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá)

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Chapín TV
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports

Egipto vs. Irán

Grupo G — Seattle Stadium de Washington, desde las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá)

  • Costa Rica: Fox
  • Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Chapín TV
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
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Nueva Zelanda vs. Bélgica

Grupo G — Vancouver Stadium, desde las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá)

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo Sports, Chapín TV y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports

Los 16vos de final hasta el momento:

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Así están las posiciones de la fase grupo por grupo

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