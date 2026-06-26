Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Este viernes 26 de junio se disputa la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de otros tres grupos más. Como ya ocurrió miércoles y jueves, hoy será el turno del Grupo G, H e I para definir quiénes serán los clasificados a los 16vos de final.
Francia y Noruega definen al líder de su grupo. Uruguay se juega todo ante España. Cabo Verde buscará hacer historia en su primera participación. La Nueva Zelanda de Tim Payne sueña con dar el golpe ante Bélgica. Todo eso y más se dará este viernes. Aquí te contamos los horarios y cómo verlos en Centroamérica.
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¿Dónde ver hoy en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?
Noruega vs. Francia
Grupo I — Boston Stadium de Foxborough, desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá).
- Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Chapín TV y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+ y Telecadena 7/4
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y Fox
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
- Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC y TV Max
Senegal vs. Irak
Grupo I — Toronto Stadium de Toronto, desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá).
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
- Panamá: Tigo Sports
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Uruguay vs. España
Grupo H — Guadalajara Stadium de Jalisco, desde las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá)
- Costa Rica: Fox, Teletica, ViX y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports y ViX
- Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+, ViX y Canal 5 Televicentro
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, Vix y Fox
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y ViX
- Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC, ViX y TV Max
Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Grupo H — Houston Stadium de Texas, desde las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá)
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Chapín TV
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
Egipto vs. Irán
Grupo G — Seattle Stadium de Washington, desde las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá)
- Costa Rica: Fox
- Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Chapín TV
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
Nueva Zelanda vs. Bélgica
Grupo G — Vancouver Stadium, desde las 9:00 p.m. de Centroamérica (10:00 de Panamá)
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo Sports, Chapín TV y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports