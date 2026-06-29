Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Japón por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Carlo Ancelotti llega después de terminar primero en el Grupo C, con 7 puntos, tras dos triunfos y un empate.

Brasil enfrenta este lunes a Japón por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que marca el inicio de la fase eliminatoria para la Canarinha.

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El equipo de Carlo Ancelotti llega después de terminar primero en el Grupo C, con 7 puntos. Empató 1-1 contra Marruecos, goleó 3-0 a Haití y volvió a ganar 3-0 ante Escocia.

Japón, por su parte, fue segundo en el Grupo F. Empató 2-2 con Países Bajos, venció 4-0 a Túnez y cerró con un 1-1 frente a Suecia. Ahora los dos se cruzan en Houston, en un partido sin margen de error.

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Qué pasa si Brasil le gana a Japón

Si Brasil le gana a Japón, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitirá seguir en carrera por el título y confirmar que el crecimiento mostrado en la fase de grupos tiene continuidad en los cruces. Además, dejaría atrás a una selección japonesa que llegó invicta y que ya demostró que puede competir contra rivales fuertes.

El ganador de este partido enfrentará en octavos al vencedor de Costa de Marfil vs. Noruega. Por eso, superar a Japón también significa entrar en una zona del cuadro donde cada partido puede abrir una oportunidad importante.

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Para Brasil, ganar no sería solo cumplir con el favoritismo. También serviría para reforzar la confianza del equipo de Ancelotti, especialmente después de una fase de grupos en la que terminó sin derrotas y con dos goleadas consecutivas.

Qué pasa si Brasil empata contra Japón

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si el duelo queda igualado después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser incómodo para Brasil. Aunque parte como favorito, Japón es un rival ordenado, resistente y acostumbrado a sostener partidos cerrados. Si el encuentro llega al alargue o a los penales, la presión puede trasladarse con más fuerza al equipo brasileño.

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Por eso, la Canarinha buscará resolver el cruce antes. Cuanto más se alargue el partido, más crecerá la confianza japonesa y más pesada será la obligación para Brasil.

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Qué pasa si Brasil pierde contra Japón

Si Brasil pierde contra Japón, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe enorme para la Canarinha, no solo por el peso histórico de Brasil, sino porque llegaría en una instancia muy temprana de la fase eliminatoria. Después de ganar su grupo, una caída en 16avos marcaría una de las grandes sorpresas del torneo.

Eliminado Brasil, Japón avanzaría a octavos de final y se metería entre las mejores 16 selecciones del Mundial. Para el equipo asiático, sería una victoria histórica; para los brasileños, un fracaso deportivo difícil de maquillar.

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En resumen

Si Brasil gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Costa de Marfil vs. Noruega.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

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Si Brasil pierde, queda eliminado del Mundial 2026 y Japón dará uno de los grandes golpes del torneo.