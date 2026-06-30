En Alemania explotan contra la decisión de la nicaragüense Tatiana Guzmán tras quedar eliminada del Mundial 2026

La nicaragüense quedó envuelta en la polémica por la decisión que tomaron con el árbitro del partido de Alemania vs. Paraguay.

La eliminación de Alemania del Mundial 2026 se dio en los penales contra Paraguay, pero parte del resultado tiene influencia de Tatiana Guzmán. La árbitra nicaragüense estaba en el VAR y decidió avisarle al juez principal Jalal Jayed, que revise la acción del segundo gol que marcó Tah, quien luego sería el encargado de fallar una pena máxima increíble.

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El defensor alemán festejó con una euforia impresionante lo que pudo haber sido el 2-1 ante Paraguay. Sin embargo, el VAR, a cargo de la pinolera Tatiana Guzmán, le comunicó al árbitro que existía una infracción por parte de Anton a Orlando Gill, el portero de la Albirroja.

El árbitro Jayed determinó que había falta y le ahogó el grito de gol al combinado alemán. Paraguay celebró la decisión, pero no fue así por el lado de Die Manschaft. Varias estrellas con pasado en la selección estallaron de bronca por el tanto anulado.

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Figuras de Alemania apuntaron contra el VAR comandado por Tatiana Guzmán

Uno de los que más cargó contra el VAR es Ilkay Gündogan, ex futbolista del seleccionado alemán. En su cuenta de X, escribió: “El rendimiento del equipo de hoy definitivamente no necesita que lo pintemos de rosa… Pero, por favor, ¿qué fue esa decisión del VAR? En la Premier League solo se sonreirían con cansancio ante eso – sobre todo revocar una decisión. Por supuesto, pero también brutalmente decepcionante“.

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Lo mismo ocurrió con Thomas Müller y Jürgen Klopp, que formaron parte de la transmisión del partido. Ambos se mostraron en contra de la determinación del VAR y explicaron que no debió ser anulado.

“Sinceramente, ya no sé qué está mirando el VAR. ¿Qué clase de decisión es esa? Alemania marcó un gol perfectamente legítimo. Jonathan Tah atacó el balón de forma brillante, lo recuperó limpiamente y definió con autoridad. Eso es fútbol. Nunca debieron haberlo anulado. Nosotros, los alemanes, nos sentimos utilizados y engañados. Esto es injusto. Es un robo a plena luz del día en el escenario más importante del fútbol. Si eso es falta, entonces el fútbol ha perdido por completo su coherencia“, declaró Müller.

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Klopp, por su parte, siguió con la misma línea y denunció: “Si ese gol es ilegal, entonces el Arsenal no es campeón de Inglaterra. Ellos marcaron el 60% de sus goles de esa manera. Ganamos el partido cuando el balón entra. Así que, por supuesto, esto es brutal“.

En resumen

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales ante Paraguay luego de que el VAR anulara el gol del triunfo de Jonathan Tah.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales ante Paraguay luego de que el VAR anulara el gol del triunfo de Jonathan Tah. La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán , a cargo del VAR, alertó sobre una falta del defensor Anton al arquero paraguayo Orlando Gill.

, a cargo del VAR, alertó sobre una falta del defensor Anton al arquero paraguayo Orlando Gill. Figuras del fútbol alemán como Ilkay Gündogan, Thomas Müller y Jürgen Klopp criticaron duramente la decisión arbitral y calificaron la anulación del gol como injusta.