En qué estadio juegan Francia vs. Suecia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Francia llega como ganadora del Grupo I, con puntaje perfecto y una de las mejores producciones ofensivas del torneo.

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que se jugará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Será el segundo partido del día, después de Costa de Marfil vs. Noruega y antes de México vs. Ecuador.

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Francia llega como ganadora del Grupo I, con puntaje perfecto y una de las mejores producciones ofensivas del torneo. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F y buscará dar uno de los grandes golpes de los 16avos.

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Dónde juegan Francia vs. Suecia

El partido entre Francia y Suecia se disputará en el New York New Jersey Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el MetLife Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del complejo deportivo Meadowlands y muy cerca de la ciudad de Nueva York. Es la casa de los New York Giants y los New York Jets, dos franquicias de la NFL.

El MetLife Stadium fue inaugurado en 2010 y se convirtió en uno de los recintos más importantes de Estados Unidos para eventos masivos. Recibió partidos de fútbol internacional, encuentros de NFL, conciertos, finales y competencias de gran escala.

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Para Francia vs. Suecia, el escenario tendrá una carga especial. No solo se trata de una sede con enorme visibilidad, sino también del estadio elegido para la final del Mundial 2026.

New York New Jersey Stadium, la sede de la final del Mundial

El New York New Jersey Stadium es una de las sedes principales del Mundial 2026.

A diferencia de otros recintos estadounidenses con techo retráctil, el estadio de East Rutherford es a cielo abierto. Eso permite una atmósfera más tradicional, aunque también deja al partido expuesto a las condiciones climáticas de Nueva Jersey.

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Para el Mundial, el estadio debió adaptarse a los requisitos de FIFA. Uno de los puntos más importantes fue la instalación de una superficie de césped natural, ya que el recinto utiliza habitualmente otro tipo de campo para la NFL.

También se realizaron ajustes en la configuración del terreno, accesos, zonas de prensa, hospitalidad y operación de partido. Al ser la sede de la final, cada encuentro en este estadio funciona como una prueba importante para la organización.

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New York New Jersey será el escenario del duelo. Foto: MetLife.

Capacidad del New York New Jersey Stadium para el Mundial 2026

El New York New Jersey Stadium tiene una capacidad cercana a los 82.500 espectadores, lo que lo ubica entre los estadios de mayor aforo del Mundial 2026.

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No es el recinto más grande del torneo, pero sí uno de los más relevantes por ubicación, historia reciente y peso simbólico. Su cercanía con Nueva York le da una exposición global enorme, especialmente para partidos de eliminación directa.

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El estadio cuenta con tribunas amplias, sectores premium, suites, zonas de hospitalidad y una estructura preparada para recibir eventos de máxima demanda. Además, el entorno del Meadowlands lo convierte en un punto habitual para espectáculos deportivos y musicales de primer nivel.

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Para Francia vs. Suecia, el marco puede potenciar la sensación de partido grande. Les Bleus llegan como candidatos y con una ofensiva encendida; los Vikingos, con menos favoritismo, pero con una oportunidad muy concreta de dejar afuera a una potencia mundial.

Los partidos del Mundial 2026 en el New York New Jersey Stadium

El New York New Jersey Stadium tendrá ocho partidos en el Mundial 2026, incluidos los cinco de fase de grupos que ya pasaron, este cruce de 16avos de final, un partido de octavos de final y la final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Brasil 1-1 Marruecos — Grupo C, 13 de junio.

— Grupo C, 13 de junio. Francia 3-1 Senegal — Grupo I, 16 de junio.

— Grupo I, 16 de junio. Noruega 3-2 Senegal — Grupo I, 22 de junio.

— Grupo I, 22 de junio. Ecuador 2-1 Alemania — Grupo E, 25 de junio.

— Grupo E, 25 de junio. Panamá 0-2 Inglaterra — Grupo L, 27 de junio.

— Grupo L, 27 de junio. Francia vs. Suecia — 16avos de final, 30 de junio.

— 16avos de final, 30 de junio. Octavos de final — 5 de julio.

— 5 de julio. Final del Mundial 2026 — 19 de julio.

Francia llega como una de las selecciones más fuertes del torneo

Francia avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo I.

El equipo de Didier Deschamps tuvo una fase de grupos perfecta: venció 3-1 a Senegal, superó 3-0 a Irak y cerró con un contundente 4-1 ante Noruega. Con esos resultados terminó con 9 puntos, 10 goles a favor y apenas 2 en contra.

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Además, Francia llega con varias figuras encendidas. Kylian Mbappé volvió a ser determinante, Ousmane Dembélé firmó un hat-trick ante Noruega y el equipo mostró una capacidad ofensiva que lo mantiene entre los grandes candidatos al título.

Suecia quiere transformar su clasificación en golpe

Suecia llegó a los 16avos de final como una de las mejores terceras del torneo.

El equipo escandinavo empezó con una goleada 5-1 ante Túnez, luego sufrió una dura derrota 5-1 contra Países Bajos y cerró la fase de grupos con un empate 1-1 frente a Japón. Ese recorrido le alcanzó para avanzar desde el Grupo F.

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El desafío ahora será mucho mayor. Suecia enfrentará a una de las selecciones más completas del Mundial y necesitará sostener un partido muy ordenado para tener chances. Si logra resistir los momentos de presión francesa, puede llevar el cruce a una zona incómoda para Les Bleus.

Datos de Francia vs. Suecia

Partido: Francia vs. Suecia.

Francia vs. Suecia. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: martes 30 de junio.

martes 30 de junio. Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey.

East Rutherford, Nueva Jersey. Estadio: MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium.

MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium. Capacidad: cerca de 82.500 espectadores.

cerca de 82.500 espectadores. Contexto: Francia fue primera del Grupo I; Suecia avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F.

Francia fue primera del Grupo I; Suecia avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F. Premio: el ganador avanza a octavos de final y enfrentará al ganador a Paraguay.