¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Maurizio Mariani

Para Mariani, el partido tendrá una exigencia alta. No solo por tratarse de eliminación directa, sino por el tipo de duelo.

Maurizio Mariani será el árbitro principal del partido entre Brasil y Japón, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 29 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium.

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La designación pone a un árbitro italiano al frente de un cruce de mucha exposición. Brasil llega como candidato y ganador del Grupo C; Japón, invicto y con una selección capaz de competir desde el orden, la presión y la velocidad.

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Para Mariani, el partido tendrá una exigencia alta. No solo por tratarse de eliminación directa, sino por el tipo de duelo: Brasil suele cargar con mucha presencia ofensiva y Japón puede llevar el partido a un ritmo intenso, con transiciones rápidas y duelos constantes.

Quién es Maurizio Mariani, árbitro de Brasil vs. Japón

Maurizio Mariani es un árbitro italiano nacido el 25 de febrero de 1982 en Roma. Es internacional FIFA desde 2019 y dirige habitualmente en la Serie A de Italia.

Su carrera tuvo un recorrido largo dentro del arbitraje italiano. Pasó por categorías de ascenso, llegó a la máxima división y con el tiempo empezó a sumar designaciones internacionales. En 2024 fue promovido a la categoría elite de UEFA, un paso importante dentro del arbitraje europeo.

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Mariani también dirigió partidos de Champions League, Europa League, Conference League, eliminatorias europeas y encuentros internacionales. Uno de sus antecedentes recientes más importantes fue la final de la Conference League 2025-26, entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.

Además, antes de llegar al Mundial 2026, ya había tenido experiencia fuera de Europa. Participó en la Copa América 2024 dentro del intercambio arbitral entre UEFA y CONMEBOL, un antecedente útil para partidos con selecciones sudamericanas.

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Antecedentes internacionales de Maurizio Mariani

Maurizio Mariani disputa en 2026 su primer Mundial como árbitro principal y ya tuvo dos designaciones antes de llegar al cruce entre Brasil y Japón.

Su debut en esta Copa del Mundo fue en Arabia Saudita vs. Uruguay, por el Grupo H, un partido que terminó igualado 1-1. Luego volvió a ser elegido para un encuentro de mayor tensión en la zona de Portugal y Colombia: Colombia vs. Congo, por el Grupo K, que finalizó con triunfo colombiano 1-0.

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Esos dos antecedentes le dieron rodaje dentro del torneo antes de asumir un partido de eliminación directa. En fase de grupos, Mariani ya tuvo que manejar contextos distintos: un duelo cerrado entre saudíes y uruguayos, y otro con mayor presión de tabla entre colombianos y congoleños.

Mauricio Mariano será el árbitro central del juego Brasil vs. Japón. Foto: DAZN.

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Brasil vs. Japón será su tercer partido como juez central en el Mundial 2026, pero el primero en una instancia decisiva. La diferencia es clara: en los 16avos de final ya no hay margen para corregir en la siguiente fecha. Una tarjeta, un penal, una revisión de VAR o una decisión cerca del área pueden cambiar por completo el destino de una selección.

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Por qué Brasil vs. Japón puede exigir al árbitro

El partido puede combinar dos ritmos muy distintos.

Brasil tiene más jerarquía individual y puede instalarse cerca del área japonesa con futbolistas desequilibrantes. En ese contexto, cada contacto sobre Vinícius Júnior, Rodrygo, Neymar o los atacantes brasileños puede generar reclamos y revisión pública inmediata.

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Japón, en cambio, suele competir desde la organización, la presión coordinada y la velocidad para salir al espacio. Si logra incomodar a Brasil, el partido puede llenarse de faltas tácticas, duelos en mitad de cancha y transiciones cortadas a tiempo.

Para Mariani, la clave será sostener un criterio claro desde el inicio. Tendrá que controlar las protestas, evitar que las faltas tácticas rompan el ritmo y manejar con precisión las acciones dentro del área.

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Cuerpo arbitral de Brasil vs. Japón

El equipo arbitral de Brasil vs. Japón tendrá conducción italiana y apoyo suizo en el VAR.