Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps llegó a esta instancia como ganador del Grupo I, con puntaje perfecto luego de tres victorias.

Francia enfrenta este martes a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido en el que parte como favorita, pero sin margen de error.

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El equipo de Didier Deschamps llegó a esta instancia como ganador del Grupo I, con puntaje perfecto. Venció 3-1 a Senegal, le ganó 3-0 a Iraq y cerró con un 4-1 ante Noruega.

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Suecia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo F. Goleó 5-1 a Túnez, perdió 5-1 frente a Países Bajos y empató 1-1 contra Japón. Ahora los dos se cruzan en Nueva Jersey, en un duelo de eliminación directa.

Qué pasa si Francia le gana a Suecia

Si Francia le gana a Suecia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría confirmar su gran fase de grupos y sostener su candidatura al título. Francia llega con uno de los ataques más productivos del torneo y con figuras que atraviesan un momento decisivo.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos a Paraguay, que eliminó a Alemania en 16avos. Por eso, superar a Suecia también puede abrir la puerta a un partido de enorme peso ante una selección sudamericana que ya demostró capacidad competitiva.

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Para Francia, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero también sería importante hacerlo con autoridad, porque en los cruces la forma también pesa: un triunfo claro puede reforzar la confianza; una clasificación sufrida puede dejar señales de alerta.

Qué pasa si Francia empata contra Suecia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Francia y Suecia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser peligroso para Francia. Aunque llega como favorita, Suecia puede sentirse más cómoda si consigue alargar el partido y llevarlo a una zona de mayor tensión emocional.

Cuanto más tarde Francia en marcar diferencias, más crecerá la presión sobre sus futbolistas. Para Suecia, en cambio, sobrevivir hasta el alargue puede convertirse en una vía para igualar fuerzas y acercarse a una definición imprevisible.

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Qué pasa si Francia pierde contra Suecia

Si Francia pierde contra Suecia, quedará eliminada del Mundial 2026.

Sería uno de los golpes más fuertes del torneo. Francia fue líder de grupo, ganó todos sus partidos y llegó a 16avos como una de las candidatas principales. Una derrota en esta instancia marcaría una eliminación prematura y muy difícil de explicar para una selección que fue campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022.

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Además, el golpe sería mayor por el contexto: el equipo de Deschamps venía de una fase de grupos contundente, con 10 goles a favor y apenas 2 en contra.

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Para Suecia, en cambio, sería una victoria histórica. Dejar afuera a Francia en un mata-mata mundialista la pondría entre las grandes sorpresas del torneo y le daría un lugar en octavos contra Paraguay.

En resumen

Si Francia gana, avanza a los octavos de final y enfrentará a Paraguay.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

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Si Francia pierde, queda eliminada del Mundial 2026 y Suecia dará una de las grandes sorpresas del torneo.