Si Portugal le gana a Croacia: contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Quien salga con vida del duelo entre Portugal y Croacia ya sabe que en octavos de final está esperando una de las candidatas al título.

Portugal afronta este jueves 2 de julio uno de los cruces más fuertes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo se mide ante la Croacia de Luka Modric en un duelo de alto voltaje entre dos selecciones europeas que llegan con jerarquía, experiencia y nombres de peso internacional.

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Quien siga con vida en la Copa del Mundo ya sabe que en octavos de final está esperando una de las candidatas al título.

Contra quién juega Portugal si le gana a Croacia

Si Portugal elimina a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, avanzará a octavos y se enfrentará a España, que venció con mucha autoridad a Austria. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron los goles del 3-0 de la Roja.

Cuándo jugaría Portugal vs. España los octavos de final del Mundial 2026

El partido de octavos de final para el ganador de Portugal vs. Croacia ante España está programado para el lunes 6 de julio de 2026. El encuentro se jugará a las 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 2:00 p.m. de Panamá. Ese duelo definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Dónde jugaría Portugal vs. España si avanza a octavos

En caso de superar a Croacia, Portugal jugará los octavos de final frente a España en el AT&T Stadium, también conocido como Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El estadio situado en Texas tiene capacidad para albergar a 80 mil espectadores (Getty Images).

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Un posible clásico ibérico en octavos

El gran atractivo del cuadro está en la posibilidad de un Portugal vs. España en octavos de final. Para eso, Portugal deberá eliminar a Croacia, ya que la Roja de Luis de la Fuente hizo su parte.

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Si se da ese escenario, el Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria. Portugal y España arrastran una rivalidad histórica, comparten frontera, estilos de alta exigencia técnica y figuras capaces de definir una serie en cualquier detalle.