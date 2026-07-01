Portugal vs. Croacia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Portugal llega a los 16avos de final sin derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo dirigido por Roberto Martínez suma tres victorias.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Toronto Stadium de Canadá. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá un atractivo especial por el cruce entre dos selecciones europeas con mucho oficio internacional.

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El duelo también propone un capítulo de enorme peso simbólico: Cristiano Ronaldo contra Luka Modrić, dos leyendas que vuelven a encontrarse en una instancia decisiva. Portugal llega invicto, mientras que Croacia aterriza con un recorrido más irregular, pero con la competitividad que suele mostrar en los grandes torneos.

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A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

5:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 6:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 7:00 p. m. en Toronto, 7:00 p. m. ET y 4:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7 y Teletica En Vivo.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7 y Teletica En Vivo. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Cómo llega Portugal al partido contra Croacia

Portugal llega a los 16avos de final sin derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo dirigido por Roberto Martínez suma tres victorias y dos empates en ese tramo, una racha que lo sostiene como una de las selecciones más firmes antes de la primera ronda eliminatoria.

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Su presentación más reciente fue el empate 0-0 ante Colombia, un partido más trabajado que brillante, pero suficiente para seguir en carrera y cerrar la fase previa con solidez. Antes, la selección portuguesa había goleado 5-0 a Uzbekistán y empatado 1-1 con Congo en el Mundial.

En la preparación previa también dejó buenas señales con triunfos 2-1 ante Nigeria y Chile. Portugal es un equipo acostumbrado a manejar la pelota, circular con paciencia y atacar con muchos futbolistas en campo rival. En su camino al torneo ya había mostrado esa identidad, con altos porcentajes de posesión, precisión en los pases y una fuerte producción ofensiva.

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Cristiano Ronaldo volverá a ser la gran referencia en ataque. A su alrededor, nombres como Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto y Vitinha le dan al equipo variantes para generar juego y llegar al área.

Cómo llega Croacia al partido contra Portugal

Croacia llega a esta llave con menos regularidad que Portugal, pero con la experiencia suficiente para competir este tipo de partidos. El equipo de Zlatko Dalić viene de vencer 2-1 a Ghana, un resultado clave para sostenerse en el torneo y llegar con confianza al cruce de 16avos.

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En sus últimos cinco encuentros, el seleccionado croata registra tres victorias y dos derrotas. En esa secuencia aparecen el triunfo ante Ghana, el 1-0 sobre Panamá, la caída 4-2 frente a Inglaterra, la victoria 2-1 contra Eslovenia y la derrota 2-0 ante Bélgica.

El recorrido muestra altibajos, pero también confirma algo habitual en Croacia: es una selección difícil de quebrar cuando el partido se vuelve tenso. No siempre domina desde el ritmo, pero sabe competir, manejar momentos y sostenerse desde la experiencia de sus referentes.

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Luka Modrić seguirá siendo el eje emocional y futbolístico del equipo. A su lado, Mateo Kovačić aporta manejo y lectura, mientras que futbolistas como Ivan Perišić, Martin Baturina y Ante Budimir pueden darle distintas vías de ataque. De momento, Croacia no reporta bajas confirmadas para este partido.

Portugal vs. Croacia: Cristiano Ronaldo contra Luka Modrić en una de eliminación directa

El cruce en Toronto tendrá una carga especial por la presencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos protagonistas de una era histórica del fútbol europeo. Ambos llegan a una nueva instancia decisiva con sus selecciones y con la responsabilidad de liderar a equipos que saben competir bajo presión.

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Portugal parte con mejores números recientes y más variantes ofensivas. Si logra instalarse en campo rival, puede hacer daño con la movilidad de João Félix, el pase de Bruno Fernandes y la presencia de Cristiano en el área.

Croacia, en cambio, intentará llevar el partido a su ritmo. Su plan puede pasar por cerrar espacios, controlar el mediocampo con Modrić y Kovačić, y esperar el momento justo para atacar. En una llave de eliminación directa, su experiencia puede ser tan importante como el presente futbolístico.

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El antecedente cercano también suma contexto: Portugal y Croacia igualaron 1-1 en la UEFA Nations League el 18 de noviembre de 2024. Ahora, el margen será completamente distinto, porque esta vez no habrá reparto de puntos posible.

Posibles alineaciones de Portugal vs. Croacia

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Portugal y Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Ivan Perišić, Petar Sučić, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

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Portugal perfila a Cristiano Ronaldo como referencia de área en un 4-2-3-1 con mucha capacidad creativa por detrás. Croacia, con un dibujo similar, volvería a apoyarse en Modrić y Kovačić para manejar los tiempos del partido.

Quién es el árbitro de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

El árbitro designado para Portugal vs. Croacia será Espen Andreas Eskås, de Noruega.

Árbitro principal: Espen Andreas Eskås (Noruega).

Espen Andreas Eskås (Noruega). Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega).

Jan Erik Engan (Noruega). Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega).

Isaak Bashevkin (Noruega). Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica).

Abongile Tom (Sudáfrica). VAR: Jarred Gillett (Australia).

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Qué pasa si Portugal y Croacia empatan

Si Portugal y Croacia empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.