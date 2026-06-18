¿Por qué Tomás Soucek no juega hoy en República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El volante central del West Ham no arranca como titular en el partido decisivo de Chequia, obligada a vencer a Sudáfrica en el arranque de la segunda fecha del Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio, la selección de República Checa se enfrentará a Sudáfrica en su segundo partido del Mundial 2026. Y al cual llega con la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones del Grupo A, donde yace junto a los Bafana Bafana con cero puntos por la derrota 1-2 ante Corea del Sur.

La alineación del equipo europeo ya está confirmada. Y una de las grandes novedades en el once del estratega Miroslav Koubek es la ausencia en el mediocampo de una de las figuras, Tomás Soucek, quien fue titular contra los surcoreanos —incluso, les anotó un gol de cabeza que fue anulado por fuera de juego— junto a Provod y Sulc. Ambos tampoco serán de la partida.

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¿Por qué Soucek no juega contra Sudáfrica?

El motivo de la salida de Soucek de la formación inicial de República Checa se debe a una decisión meramente técnico-estratégica de Koubek. El pivote de 31, que milita en West Ham de la Premier League y destaca por su juego aéreo, será reemplazado por Vladimír Darida.

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De todos modos, de ser necesario, Soucek está listo para sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes. En la última temporada de Premier League, el espigado futbolista de 1,92 metros jugó 35 partidos y aportó 5 goles a lo largo de 2.199 minutos con los Hammers, que perdieron la categoría.

El próximo partido de Chequia, que en caso de no derrotar a Sudáfrica quedaría en una situación delicada en el Grupo A, será contra México el próximo miércoles 24 de junio.

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