Qué pasa si República Checa gana, empata o pierde contra Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

Chequia necesita ganar sí o sí ante Sudáfrica para seguir con vida en el Grupo A y poder aspirar a meterse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

República Checa llega a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 en una situación incómoda. Perdió 2-1 ante Corea del Sur en el debut y ahora enfrentará a Sudáfrica con la obligación de sumar para no quedar contra las cuerdas demasiado pronto.

El partido se jugará este jueves 18 de junio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, y tendrá impacto directo en la pelea por la clasificación. Del otro lado estarán unos Bafana Bafana también golpeados, que vienen de caer 2-0 ante México y que no tendrán a Sphephelo Sithole ni a Themba Zwane, ambos suspendidos.

Antes de este encuentro, el grupo tiene a México y Corea del Sur con 3 puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica todavía no sumaron. Por eso, cualquier resultado puede cambiar el panorama.

Qué pasa si República Checa le gana a Sudáfrica

Si República Checa vence a Sudáfrica, llegará a 3 puntos y volverá de lleno a la pelea por la clasificación.

El triunfo sería clave por dos motivos. Primero, porque le permitiría igualar momentáneamente la línea de México y Corea del Sur, que también tienen 3 unidades antes de enfrentarse entre sí. Segundo, porque dejaría a Sudáfrica sin puntos y muy comprometida de cara a la última fecha.

ver también República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto del partido clave por el Grupo A del Mundial 2026

Para los checos, ganar significaría llegar con vida al cierre del grupo ante los anfitriones. Incluso podría llegar a ese partido con opciones reales de pelear el segundo puesto o, al menos, quedar bien perfilado para competir entre los mejores terceros.

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También sería importante desde la diferencia de gol. República Checa empezó con -1 tras la derrota ante los surcoreanos, por lo que una victoria podría equilibrar o mejorar ese registro.

Qué pasa si República Checa empata contra Sudáfrica

Si República Checa empata, quedará con 1 punto después de dos partidos. No estaría eliminada, pero su margen quedaría muy reducido.

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La paridad mantendría a los checos por debajo de México y Corea del Sur, y los obligaría casi con seguridad a ganarle al equipo de Javier “Vasco” Aguirre en la última fecha para tener opciones importantes de clasificación.

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Además, el resultado tampoco le permitiría despegarse de los sudafricanos. Ambos quedarían con 1 unidades, por lo que la definición del grupo se volvería muy incómoda para los dos.

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Qué pasa si República Checa pierde contra Sudáfrica

Si República Checa pierde ante Sudáfrica, quedará sin puntos después de dos partidos y su situación pasará a ser crítica.

No necesariamente estaría eliminada de forma matemática, porque todavía tendría una última fecha por jugar ante México, pero dependería de una combinación de resultados y de una mejora fuerte en la diferencia de gol.

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La derrota tendría un impacto doble. Por un lado, Sudáfrica llegaría a 3 puntos y pasaría a depender de sí misma para pelear la clasificación. Por otro, Chequia quedaría última o muy cerca del fondo del grupo, con dos caídas consecutivas y con la obligación de ganarle al anfitrión mexicano.

Cómo está el Grupo A antes de República Checa vs. Sudáfrica

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En resumen

Si República Checa gana , llegará a 3 puntos y volverá a meterse en la pelea por la clasificación.

, llegará a y volverá a meterse en la pelea por la clasificación. Si empata , quedará con 1 punto y necesitará ganarle a México en la última fecha para sostener opciones importantes.

, quedará con y necesitará ganarle a México en la última fecha para sostener opciones importantes. Si pierde, seguirá sin unidades y quedará muy comprometida, dependiendo de una combinación de resultados para no despedirse temprano del Mundial 2026.