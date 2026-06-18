En qué estadio juegan República Checa vs. Sudáfrica: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Se abre el telón de la segunda jornada con el encuentro entre República Checa y Sudáfrica. En este estadio se jugará.

República Checa y Sudáfrica jugarán este jueves 18 de junio uno de los partidos importantes de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El escenario será Atlanta, una ciudad que vive su primera Copa del Mundo con uno de los estadios más modernos del torneo.

El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, nombre utilizado por FIFA durante la competencia para el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la NFL y de Atlanta United en la MLS.

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No será un partido menor para ninguno de los dos. Sudáfrica viene de perder en el debut ante México, mientras que República Checa cayó frente a Corea del Sur. Por eso, el duelo en Atlanta puede marcar el destino de ambos en el grupo.

Dónde juegan República Checa vs. Sudáfrica

El partido entre República Checa y Sudáfrica se jugará en Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

La ciudad forma parte del grupo de sedes estadounidenses del Mundial 2026 y aparece en la programación oficial con el nombre de Atlanta Stadium.

El estadio está ubicado en el centro de Atlanta, una zona conectada con distintos puntos turísticos y deportivos de la ciudad. Su ubicación lo convierte en una de las sedes más accesibles del torneo dentro de Estados Unidos.

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El Mercedes-Benz Stadium, una sede de nueva generación

Fuera del Mundial, el Atlanta Stadium es conocido como Mercedes-Benz Stadium. Fue inaugurado en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más llamativos del deporte estadounidense.

Su rasgo más reconocible es el techo retráctil, formado por paneles que se abren y cierran con un diseño particular. Esa característica le permite adaptarse mejor al clima de Atlanta, una ciudad donde el calor, la humedad y las tormentas pueden aparecer durante el verano.

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También cuenta con una pantalla circular gigante en la parte alta del estadio, uno de los elementos más identificables del recinto.

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Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la capacidad del Atlanta Stadium se ubica cerca de los 75.000 espectadores.

El estadio fue adaptado para cumplir con las exigencias de FIFA. Una de las modificaciones más importantes fue la instalación de una superficie de césped natural temporal, necesaria para recibir partidos mundialistas.

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Esa combinación de estadio cerrado, tecnología moderna y gran capacidad lo convierte en una de las sedes más importantes de la primera fase.

Cómo estará el clima para República Checa vs. Sudáfrica

El partido se jugará al mediodía en Atlanta y el clima exterior puede ser un factor a seguir. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 26°C, con cielo nublado y posibilidad de tormentas durante la mañana.

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La ventaja del estadio es su techo retráctil. Si la organización decide cerrarlo, el impacto directo del clima sobre el campo y los futbolistas será menor.

De todos modos, la humedad y las condiciones alrededor del estadio pueden influir en la previa, especialmente para los hinchas que lleguen temprano.

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan en Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium tendrá ocho partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y tres de eliminación directa.

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Estos son los encuentros programados en la sede:

España vs. Cabo Verde — Empate 0-0 el 15 de junio, fase de grupos

— Empate 0-0 el 15 de junio, fase de grupos República Checa vs. Sudáfrica — 18 de junio, fase de grupos

— 18 de junio, fase de grupos España vs. Arabia Saudita — 21 de junio, fase de grupos

— 21 de junio, fase de grupos Marruecos vs. Haití — 24 de junio, fase de grupos

— 24 de junio, fase de grupos RD Congo vs. Uzbekistán — 27 de junio, fase de grupos

— 27 de junio, fase de grupos 16avos de final — 1 de julio

— 1 de julio Octavos de final — 7 de julio

— 7 de julio Semifinal — 15 de julio

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Datos de República Checa vs. Sudáfrica