Cuál es el ranking FIFA de Sudáfrica y cómo se clasificó al Mundial 2026

Sudádrica enfrenta su segundo partido del Mundial 2026 y lo hace ante República Checa. Ambos vienen de perder en el debut.

Sudáfrica llega a su segundo partido del Mundial 2026 con presión inmediata. Después de perder 2-0 ante México en el debut, los Bafana Bafana enfrentarán a República Checa por el Grupo A en un partido que puede definir buena parte de su futuro en el torneo.

El equipo de Hugo Broos no aparece como favorito en la zona según el ranking FIFA, pero su clasificación ya fue una historia fuerte: volvió a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010, cuando fue anfitrión, y lo hizo después de superar una eliminatoria africana con tensión, sanción incluida y cierre dramático.

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Cuál es el ranking FIFA de Sudáfrica

Sudáfrica ocupa actualmente el puesto 60° del ranking FIFA masculino, según la actualización publicada antes del inicio del Mundial 2026.

Ese lugar la coloca como la selección peor ubicada del Grupo A, por debajo de México, Corea del Sur y República Checa. El dato marca el lugar desde el que parte el equipo africano: no llega como favorito, pero sí como una selección que encontró regularidad en las Eliminatorias y que volvió al escenario mundialista después de una larga espera.

El debut ante México reforzó esa exigencia. Sudáfrica no solo perdió, sino que terminó con dos expulsados: Sphephelo Sithole y Themba Zwane. Por eso, el partido ante República Checa será una prueba doble: competir contra un rival mejor ubicado y hacerlo con bajas sensibles.

Cómo se compara Sudáfrica con República Checa y el resto del Grupo A

El Grupo A tiene una diferencia clara entre sus equipos en el ranking FIFA. México aparece como la selección mejor posicionada, Corea del Sur también llega dentro del Top 25 y República Checa está varios escalones por encima de Sudáfrica.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo:

México: 14°

14° Corea del Sur: 25°

25° República Checa: 40°

40° Sudáfrica: 60°

La comparación directa con su próximo rival es importante: República Checa está 20 puestos por encima de Sudáfrica en el ranking FIFA.

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Esa distancia confirma que los checos llegan con más respaldo estadístico, pero el contexto del partido iguala urgencias. Los dos perdieron en la primera fecha y necesitan sumar para no quedar al borde de la eliminación.

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Cómo se clasificó Sudáfrica al Mundial 2026

Sudáfrica se clasificó al Mundial 2026 al terminar primera en su grupo de las Eliminatorias africanas y conseguir uno de los boletos directos de la CAF.

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El camino no fue simple. Los Bafana Bafana tuvieron una campaña competitiva, pero también atravesaron un episodio que pudo complicar toda la clasificación: una sanción por la inclusión de un jugador que no estaba habilitado. Aun así, el equipo logró sostenerse en la pelea y llegó con vida al cierre.

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El partido decisivo fue ante Ruanda. Sudáfrica ganó 3-0 y terminó asegurando el regreso mundialista. La victoria llegó en el momento justo y confirmó una clasificación que tuvo valor deportivo y emocional para el fútbol sudafricano.

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El regreso de Sudáfrica después de 16 años

El Mundial 2026 marca el regreso de Sudáfrica a la Copa del Mundo después de 16 años.

Su última participación había sido en 2010, cuando organizó el torneo. Aquella edición quedó en la memoria por el contexto histórico, el ambiente de los estadios y el famoso triunfo ante Francia en la última fecha, aunque el equipo no logró pasar la fase de grupos.

Desde entonces, Sudáfrica estuvo lejos del Mundial. Por eso, volver en 2026 representa un salto importante para una selección que busca reconstruir peso internacional.

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Esta será su cuarta participación mundialista, después de 1998, 2002 y 2010.

El calendario de Sudáfrica en el Grupo A

México 2-0 Sudáfrica: primera fecha

primera fecha República Checa vs. Sudáfrica: 18 de junio, Atlanta Stadium

18 de junio, Atlanta Stadium Sudáfrica vs. Corea del Sur: 24 de junio