¿Por qué se suspendió Francia vs. Irak en Filadelfia por el Mundial 2026?

Francia le estaba ganando 1-0 a Irak al momento de la suspensión del partido, correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, por la fuerte lluvia que cae en Filadelfia.

El clima es uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Ante la amenaza climática en los diferentes estadios, Estados Unidos aplica un estricto reglamento para salvaguardar a los jugadores y a los miles de hinchas en las tribunas y la FIFA lo acata.

Es por eso que el partido de este lunes que Francia le está ganando por 1-0 a Irak ha sido momentáneamente suspendido en el entretiempo. En gran parte de Norteamérica, la época de tormentas y huracanes (que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre) obliga a la organización a tomar precauciones extremas.

La gente busca resguardo ante el clima adverso que obligó a suspender el partido entre Francia e Irak. (Foto: Getty)

Para lidiar con este escenario, la FIFA está aplicando el mismo Protocolo de Tormentas que ya puso a prueba con éxito y con extensas demoras durante el Mundial de Clubes de 2025.

Así funciona el protocolo de tormentas en el Mundial 2026

Si está siguiendo la transmisión (con el cartel y se pregunta cuándo volverá a rodar el balón en el Estadio Filadelfia, esto es lo que tiene que pasar según el reglamento oficial:

ver también Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Suspensión inmediata:

El árbitro debe detener el encuentro de forma automática si se detecta actividad eléctrica (caída de rayos) a menos de 13 kilómetros (8 millas) a la redonda del estadio.

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Refugio obligatorio:

Ante esta alerta, los jugadores deben retirarse de inmediato a los vestuarios. Por su parte, los espectadores tienen que abandonar sus butacas y ponerse a cubierto en las zonas seguras del interior del recinto.

El reloj de los 30 minutos:

Una vez que se frena el juego, comienza una cuenta regresiva de media hora.

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Reinicio del conteo:

Si durante esos 30 minutos de espera vuelve a caer un rayo dentro del radio de 13 kilómetros, el reloj vuelve a cero.

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Reanudación:

Los equipos solo pueden volver al campo de juego cuando se cumplen 30 minutos exactos sin registrarse ninguna nueva descarga eléctrica en la zona delimitada.