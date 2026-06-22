En qué estadio juegan Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

El partido llega con mucha presión para los dos equipos. Jordania perdió 3-1 ante Austria en su debut, mientras que Argelia cayó 3-0 contra Argentina.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium, una de las sedes estadounidenses del torneo.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como San Francisco Bay Area Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido llega con mucha presión para los dos equipos. Jordania perdió 3-1 ante Austria en su debut, mientras que Argelia cayó 3-0 contra Argentina. Por eso, el cruce aparece como una oportunidad clave para sostener chances de clasificación antes de la última fecha.

Dónde juegan Jordania vs. Argelia

El partido entre Jordania y Argelia se jugará en Santa Clara, en el estado de California, Estados Unidos.

La sede forma parte del área metropolitana de la Bahía de San Francisco, aunque el estadio no está ubicado en la ciudad de San Francisco. Se encuentra al sur de la bahía, muy cerca de San José, en una zona asociada al corazón tecnológico de Silicon Valley.

El Levi´s Stadium será el escenario del duelo entre Jordania y Argelia. Foto: ABC7.

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Ese contexto explica el nombre FIFA de la sede: San Francisco Bay Area Stadium. El estadio representa a toda la región de la Bahía, no solo a una ciudad específica.

El Levi’s Stadium, una sede moderna en Silicon Valley

El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más modernos de Estados Unidos. Es la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias históricas de la NFL.

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El estadio fue pensado como un recinto multipropósito, capaz de recibir partidos de fútbol americano, fútbol internacional, conciertos y grandes eventos deportivos. Además de partidos de NFL, ya fue sede de eventos de enorme escala como el Super Bowl 50, disputado en 2016.

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Una de sus principales características es su diseño abierto. A diferencia de otras sedes del Mundial con techo retráctil o climatización cerrada, el San Francisco Bay Area Stadium es un recinto al aire libre. Por eso, las condiciones climáticas pueden tener incidencia directa en los jugadores y en el público.

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Capacidad y características del San Francisco Bay Area Stadium

El San Francisco Bay Area Stadium tiene capacidad para cerca de 70.000 espectadores en partidos y eventos de gran convocatoria.

Se trata de un estadio moderno, amplio y preparado para recibir encuentros de alta demanda. Además de sus tribunas principales, cuenta con sectores premium, suites y espacios de hospitalidad, algo habitual en los grandes recintos de la NFL.

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El estadio también se destaca por su diseño abierto, que permite una experiencia muy distinta a la de las sedes techadas. En Santa Clara, el clima se siente directamente dentro del recinto, por lo que la temperatura y el viento pueden influir en el desarrollo del partido y en la experiencia de los aficionados.

Otro aspecto distintivo es su perfil sustentable. El Levi’s Stadium fue construido con criterios ambientales modernos y cuenta con un techo verde sobre una de sus áreas principales, una característica poco habitual entre los estadios del Mundial 2026.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en San Francisco Bay Area Stadium

El San Francisco Bay Area Stadium recibirá seis partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y un cruce de 16avos de final.

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Estos son los partidos programados en esta sede:

Qatar 1-1 Suiza — 13 de junio, Grupo B.

— 13 de junio, Grupo B. Austria 3-1 Jordania — 16 de junio, Grupo J.

— 16 de junio, Grupo J. Turquía 0-1 Paraguay — 19 de junio, Grupo D.

— 19 de junio, Grupo D. Jordania vs. Argelia — 22 de junio, Grupo J.

— 22 de junio, Grupo J. Paraguay vs. Australia — 25 de junio, Grupo D.

— 25 de junio, Grupo D. 16avos de final: 1° de julio.

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Cómo estará el clima para Jordania vs. Argelia

El partido se jugará por la noche en Santa Clara, una zona que suele tener temperaturas más moderadas que otras sedes estadounidenses durante junio.

Para este lunes se espera una jornada agradable en el área de la Bahía, con temperatura cercana a los 18°C o 19°C al momento del partido y condiciones mayormente despejadas hacia la noche.

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Ese clima puede ser favorable para el desarrollo del juego. A diferencia de sedes con calor extremo o humedad alta, Santa Clara suele ofrecer condiciones más frescas durante los partidos nocturnos.

De todos modos, al ser un estadio abierto, el viento y la temperatura pueden sentirse directamente dentro del recinto. La ausencia de techo hace que el clima sea un factor real, aunque en este caso no aparece como una amenaza fuerte para el partido.

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Una sede especial para Jordania

Para Jordania, el San Francisco Bay Area Stadium ya tiene un lugar particular en su historia mundialista. Allí jugó su primer partido en una Copa del Mundo y allí marcó su primer gol en el torneo, en la derrota 3-1 ante Austria.

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Ahora, el equipo asiático vuelve al mismo escenario para enfrentar a Argelia. La diferencia es el contexto: después de haber empezado sin puntos, Jordania necesita sumar para llegar con vida al cierre del grupo contra Argentina.

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El estadio puede funcionar como un punto de referencia dentro de su debut mundialista. Lo que antes fue el escenario de la presentación histórica, ahora será la cancha de un partido decisivo.

Argelia busca reaccionar en Santa Clara

Argelia también llega bajo presión. El equipo africano perdió 3-0 ante Argentina en la primera fecha y necesita una respuesta inmediata.

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El partido en Santa Clara aparece como una oportunidad para volver a meterse en la pelea. Una victoria lo dejaría con chances antes de enfrentar a Austria en la última jornada; una derrota lo pondría en una situación muy complicada.

El contexto del estadio también puede influir: se trata de un recinto grande, moderno y con mucho público, pero con condiciones climáticas más cómodas que otras sedes del torneo. Para Argelia, el desafío será aprovechar ese marco para recomponerse después del golpe inicial.

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Datos de Jordania vs. Argelia

Partido: Jordania vs. Argelia.

Jordania vs. Argelia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: lunes 22 de junio.

lunes 22 de junio. Ciudad: Santa Clara, California.

Santa Clara, California. Región sede: San Francisco Bay Area.

San Francisco Bay Area. Estadio: Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium.

Levi’s Stadium / San Francisco Bay Area Stadium. Capacidad: cerca de 70.000 espectadores.

cerca de 70.000 espectadores. Clima estimado: fresco, cerca de 18°C o 19°C al inicio del partido