Cuál es el ranking FIFA de Irak y cuántos puestos lo separan de Francia en el Mundial 2026

El equipo francés aparece solo por detrás de Argentina y España en la clasificación oficial previa al torneo.

Irak llega a su partido contra Francia por el Grupo I del Mundial 2026 con una diferencia amplia en el ranking FIFA. En la última actualización oficial previa al inicio de la Copa del Mundo, publicada el 11 de junio de 2026, los iraquíes aparecen en el puesto 57, mientras que los franceses se ubican en el 3° lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 54 puestos. Esa brecha marca el favoritismo de Francia en la previa, pero también ayuda a medir el tamaño del desafío para Irak: enfrenta a una de las selecciones mejor ubicadas del mundo después de haber comenzado el torneo con una derrota dura ante Noruega.

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Cuál es el ranking FIFA de Irak

Irak ocupa el puesto 57 del ranking FIFA masculino en la última actualización oficial publicada antes del Mundial 2026.

Ese lugar lo ubica por debajo de sus tres rivales del Grupo I. Aun así, su clasificación al Mundial ya fue un dato fuerte dentro de su ciclo: el seleccionado iraquí volvió a la Copa del Mundo después de una larga ausencia y llega con un plantel que busca competir desde el orden y la intensidad.

El debut, sin embargo, fue complejo. Irak perdió 4-1 ante Noruega y quedó último en la zona después de la primera fecha. Por eso, el cruce contra Francia aparece como una prueba mucho más exigente, pero también como una oportunidad para sostener sus chances antes del cierre del grupo.

Cuál es el ranking FIFA de Francia

Francia está en el puesto 3 del ranking FIFA y llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones mejor posicionadas del planeta.

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El equipo francés aparece solo por detrás de Argentina y España en la clasificación oficial previa al torneo. Esa ubicación confirma su lugar entre los candidatos y refuerza el peso de su plantel, que combina experiencia, recambio y figuras de primer nivel.

En el debut del Mundial 2026, Francia empezó con una victoria 3-1 ante Senegal. Con ese resultado, quedó con 3 puntos en el Grupo I, aunque por ahora aparece detrás de Noruega por diferencia de gol.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo I

El Grupo I tiene una diferencia clara entre sus dos selecciones mejor ubicadas y los otros dos integrantes. Francia llega como potencia mundial, Senegal aparece también dentro del grupo de selecciones fuertes, Noruega viene en crecimiento e Irak parte desde el puesto más bajo de la zona.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial:

Francia: 3°

3° Senegal: 15°

15° Noruega: 27°

27° Irak: 57°

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Datos de Francia vs. Irak