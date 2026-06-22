Cuál es el ranking FIFA de Jordania y cuántos puestos lo separan de Argelia en el Mundial 2026

El Grupo J tiene una diferencia clara entre sus selecciones mejor posicionadas y los otros dos integrantes.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido clave para dos selecciones que necesitan reaccionar después de perder en el debut.

El cruce se jugará en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, en Santa Clara. Los dos llegan sin puntos: Jordania cayó 3-1 ante Austria, mientras que Argelia fue superada 3-0 por Argentina.

ver también En qué estadio juegan Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

En la previa, el ranking FIFA marca una diferencia importante entre ambos. Argelia aparece en el puesto 35, mientras que Jordania ocupa el lugar 62. Es decir, hay 27 puestos de distancia a favor del seleccionado africano.

Cuál es el ranking FIFA de Jordania

Jordania ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y llega al Mundial 2026 como la selección peor ubicada dentro del Grupo J.

El equipo asiático está por detrás de Argentina, Austria y Argelia en la clasificación mundial, pero su presencia en la Copa del Mundo ya representa un hecho histórico. Jordania disputa su primer Mundial y busca competir en un grupo muy exigente.

En su debut, perdió 3-1 ante Austria, aunque dejó algunos pasajes competitivos y logró marcar su primer gol mundialista. Ahora, ante Argelia, necesita sumar para llegar con opciones a la última fecha contra Argentina.

Publicidad

Publicidad

Cuál es el ranking FIFA de Argelia

Argelia está en el puesto 35 del ranking FIFA y aparece bastante por encima de Jordania en la clasificación mundial.

El seleccionado africano llega con más experiencia internacional y con una posición más fuerte dentro del ranking. De todos modos, también empezó el Mundial con una derrota dura: cayó 3-0 ante Argentina y quedó obligado a reaccionar en la segunda jornada.

Publicidad

Para Argelia, el partido contra Jordania aparece como una oportunidad para volver a meterse en la pelea. Una victoria lo dejaría con vida antes de cerrar la fase de grupos contra Austria.

Publicidad

Cómo está el ranking FIFA del Grupo J

El Grupo J tiene una diferencia clara entre sus selecciones mejor posicionadas y los otros dos integrantes.

Publicidad

Argentina aparece como número 1 del mundo, Austria se ubica dentro del top 25, Argelia está en el puesto 35 y Jordania parte desde el lugar 62.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Argentina: 1°

1° Austria: 24°

24° Argelia: 35°

35° Jordania: 62°

Publicidad

Publicidad

Argelia tiene mejor ranking, pero los dos llegan urgidos

El ranking le da una ventaja clara a Argelia, pero el contexto del Mundial iguala la presión. Ninguno de los dos sumó en la primera fecha y ambos necesitan puntos para sostener sus chances de clasificación.

Jordania quiere transformar las buenas señales de su debut en un resultado concreto. Argelia, por su parte, necesita dejar atrás la derrota contra Argentina y confirmar la diferencia que marca el ranking.

Publicidad

ver también Dobletes de Messi, Mbappé y Haaland: así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Por eso, el partido no solo compara posiciones en la clasificación FIFA. También enfrenta a dos selecciones que llegan con la necesidad de corregir rápido antes de la última jornada.

Publicidad

Datos de Jordania vs. Argelia

Partido: Jordania vs. Argelia.

Jordania vs. Argelia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: lunes 22 de junio.

lunes 22 de junio. Estadio: San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium.

San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium. Ranking FIFA de Argelia: 35°.

35°. Ranking FIFA de Jordania: 62°.

62°. Diferencia: 27 puestos a favor de Argelia