Noruega vs. Senegal: quién tiene mejor ranking FIFA en el Mundial 2026

Este lunes, Noruega y Senegal se enfrentan en New Jersey por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 en un partido clave para la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Aunque los nórdicos llegan mejor parada en la tabla después de golear 4-1 a Irak en su debut, con un doblete de Erling Haaland, el ranking FIFA marca otra referencia: Senegal está por encima del seleccionado europeo en la clasificación mundial.

En la última actualización oficial previa al inicio de la Copa del Mundo, los senegaleses aparecen en el puesto 15, mientras que Noruega ocupa el lugar 27. Es decir, entre ambas selecciones hay 12 puestos de diferencia a favor de los africanos.

Qué ranking FIFA tiene Senegal

Senegal ocupa el puesto 15 del ranking FIFA y llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones africanas mejor posicionadas del planeta.

Los Leones de Teranga aparecen por encima de varios equipos mundialistas y sostienen una posición importante dentro del fútbol internacional. Su ranking refleja el recorrido de los últimos años, con presencia constante en torneos grandes, buenos resultados continentales y una base de futbolistas, liderada por Sadio Mané, con experiencia en ligas europeas.

De todos modos, el inicio del Mundial no fue el esperado. Senegal perdió 3-1 ante Francia en la primera fecha y quedó sin puntos en el Grupo I. Por eso, el partido contra Noruega aparece como una prueba inmediata para recuperar terreno.

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Qué ranking FIFA tiene Noruega

Noruega está en el puesto 27 del ranking FIFA. Aunque aparece por debajo de Senegal, arriba a la justa mundialista como una de las selecciones europeas con mayor crecimiento reciente.

El equipo noruego tiene una generación fuerte, con nombres como Erling Haaland y Martin Ødegaard, y comenzó el torneo con una actuación contundente: goleó 4-1 a Irak y quedó en lo más alto del Grupo I por diferencia de gol.

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Ese arranque le dio una posición favorable antes de enfrentar a Senegal. Una victoria en la segunda fecha dejaría a Noruega con 6 puntos y clasificada a los 16avos de final.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo I

El Grupo I tiene una mezcla fuerte entre selecciones bien ubicadas y equipos con diferentes realidades. Francia aparece como la mejor posicionada de la zona, Senegal está dentro del top 15, Noruega se ubica más abajo pero llega en crecimiento, e Irak parte como el equipo de menor ranking.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Francia: 3°

3° Senegal: 15°

15° Noruega: 27°

27° Irak: 57

Datos de Noruega vs. Senegal

Partido: Noruega vs. Senegal.

Noruega vs. Senegal. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: lunes 22 de junio.

lunes 22 de junio. Estadio: New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium.

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