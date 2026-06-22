¿Quién es el árbitro de Francia vs. Irak en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Drew Fischer

Para Fischer, el partido representa un nuevo paso dentro de una carrera marcada por el arbitraje norteamericano.

Drew Fischer será el árbitro principal del partido entre Francia e Irak, este lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Francia llega con 3 puntos después de vencer 3-1 a Senegal, mientras que Irak todavía no sumó tras perder 4-1 ante Noruega.

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Para Fischer, el partido representa un nuevo paso dentro de una carrera marcada por el arbitraje norteamericano, la MLS y su trabajo en torneos FIFA, especialmente desde el rol de videoarbitraje.

Quién es Drew Fischer, árbitro de Francia vs. Irak

Drew Fischer es un árbitro canadiense nacido en Calgary. Comenzó a arbitrar muy joven, a los 13 años, en partidos locales de su ciudad, antes de avanzar dentro del sistema arbitral de Canadá.

Su salto formal llegó en 2007, cuando ingresó a la lista de árbitros y asistentes de Canada Soccer. Desde entonces fue ganando espacio primero en el fútbol canadiense y luego en competiciones internacionales.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los árbitros más visibles de Canadá, con presencia habitual en partidos de la MLS y en competencias organizadas por Concacaf y FIFA.

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El antecedente de Qatar 2022: mucho Mundial, pero desde el VAR

Uno de los datos centrales en la carrera reciente de Drew Fischer es su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Allí no fue árbitro principal, sino que trabajó como oficial de video. Participó en 11 partidos como parte del equipo VAR durante aquella Copa del Mundo.

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Ese antecedente es importante porque lo coloca dentro del entorno mundialista, pero también conviene precisarlo: su experiencia en Qatar fue desde la cabina de video, no desde el campo como juez central.

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Drew Fischer tiene una amplia experiencia en el arbitraje nortamericano. Foto: Times Colonist.

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En el Mundial 2026, en cambio, FIFA le da una responsabilidad distinta: dirigir desde el campo un partido de fase de grupos entre dos selecciones con realidades opuestas.

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La MLS Cup 2025, una credencial reciente

Antes del Mundial 2026, Fischer tuvo una designación fuerte en el fútbol norteamericano: fue el árbitro principal de la MLS Cup 2025, final en la que Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps.

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Ese partido funciona como una referencia reciente para medir el tipo de escenarios que ya dirigió. Una final de MLS tiene ritmo alto, planteles con figuras internacionales y un nivel de exposición importante dentro de la región.

Para un árbitro canadiense, además, esa designación también tuvo un peso particular: dirigió una final con un equipo de Canadá involucrado y con el foco mediático puesto sobre Inter Miami.

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Un árbitro canadiense en una terna canadiense

La designación para Francia vs. Irak tendrá mayoría canadiense en cancha. Fischer estará acompañado por Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes.

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Ese dato no es menor porque marca una presencia fuerte del arbitraje canadiense en el Mundial 2026, una Copa en la que Canadá también es uno de los países organizadores.

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El cuarto árbitro será el suizo Sandro Schärer, por lo que el equipo tendrá base norteamericana en la conducción principal y apoyo europeo desde el cuarto arbitraje.

Datos del partido Francia vs. Irak

Partido: Francia vs. Irak

Francia vs. Irak Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: lunes 22 de junio

lunes 22 de junio Hora: 3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua / 4:00 p.m. de Panamá

3:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua / 4:00 p.m. de Panamá Estadio: Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field

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