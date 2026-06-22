Tras la victoria de Francia: qué pasa si Noruega gana, empata o pierde contra Senegal por el Grupo I del Mundial 2026

Así está el panorama para la Noruega de Erling Haaland en el Grupo I de la Copa del Mundo de cara a la última fecha.

Noruega juega este lunes un partido clave ante Senegal por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo europeo llega después de golear 4-1 a Irak en su debut y tiene la posibilidad de dejar encaminada, e incluso resuelta, su clasificación a los dieciseisavos de final.

El escenario del grupo cambió antes de este partido por el triunfo 3-0 de Francia ante Irak, encuentro que atrasó por el mal clima. Con ese resultado, el equipo galo trepó a 6 puntos y quedó clasificado a la siguiente ronda. Noruega aparece con 3 unidades, mientras que Senegal y los iraquíes todavía no suman.

Por eso, el cruce entre noruegos y senegaleses puede marcar una diferencia enorme: si los Vikingos ganan, también llegarán a 6 unidades y se meterán en la siguiente ronda. Si empatan o pierden, la definición quedará abierta para la última fecha.

Qué pasa si Noruega le gana a Senegal

Si Noruega se impone, llegará a 6 puntos y amarrará su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los dos primeros del Grupo I.

En este caso, la clasificación no dependerá de la tabla de mejores terceros ni de combinaciones externas, ya que el conjunto africano e Irak también quedaron en cero tras sus derrotas ante Francia.

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Eso significa que ninguna de estas selecciones podrá alcanzar a Noruega en la última fecha, que tendrá un cruce picante contra los franceses por el primer puesto. Como máximo, una de las dos llegará a 3 unidades, porque se enfrentarán entre sí en el cierre del grupo.

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Qué pasa si Noruega empata contra Senegal

Si Noruega empata contra Senegal, quedará con 4 puntos después de dos partidos, por detrás de Francia (6). Será un resultado positivo, pero no le dará todavía la clasificación matemática.

Los nórdicos llegarían a la última fecha dependiendo de sí mismos para avanzar. Una victoria o un empate ante los galos los dejaría muy bien posicionados para clasificarse. Incluso una derrota podría alcanzarles, pero ya dependerían de lo que ocurra entre Senegal e Irak y de los criterios de desempate.

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Qué pasa si Noruega pierde contra Senegal

Si Noruega pierde ante Senegal, el Grupo I se apretará mucho más: quedará frenada con 3 puntos y su rival también llegaría a 3, mientras que Francia se mantendrá arriba con 6 e Irak sigue sin sumar.

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La derrota no dejará a los Vikingos eliminados, pero les quitará margen antes de enfrentar a Francia en la última fecha. Por lo tanto, necesitarán sumar para evitar depender demasiado del resultado entre Senegal e Irak. Si los senegaleses ganan en la última fecha y Noruega pierde ante Francia, los africanos superarían a los noruegos en la tabla.

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Tabla de posiciones del Grupo I

Cómo se juega la última fecha del Grupo I

La tercera fecha del Grupo I se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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