¿Por qué no juega Lionel Messi hoy en el amistoso de Argentina vs. Mauritania?

La Selección Argentina enfrenta esta noche a Mauritania en La Bombonera por la doble fecha FIFA, y la gran sorpresa para muchos hinchas albicelestes es la ausencia de su capitán desde el arranque.

A sus 38 años, Lionel Messi se encuentra en óptimas condiciones y no padece ninguna molestia o lesión. Sin embargo, no forma parte del XI inicial que alistó su tocayo y entrenador, Lionel Scaloni.

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¿Por qué no juega Messi?

Lionel Messi no juega de titular hoy por una decisión estrictamente física y de planificación acordada con el cuerpo técnico, con el objetivo de empezar a dosificar los minutos del “10” para evitar cualquier tipo de sobrecarga muscular en esta etapa previa al Mundial 2026.

Ante la ausencia de Messi en el once inicial, el cuerpo técnico aprovechó para probar variantes en el frente de ataque y darle rodaje a jugadores más jóvenes que piden pista.

Messi es suplente en La Bombonera (Getty Images).

El esquema mantiene parte de la estructura de memoria que consagró a la “Scaloneta”, pero presenta una dupla ofensiva renovada para intentar romper la defensa del conjunto africano.

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Así forman los campeones del mundo

Para este compromiso ante Mauritania, la Selección Argentina sale a la cancha con la siguiente formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi y Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez

(AFA).

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En síntesis

–Descanso programado: Lionel Messi no es titular frente a Mauritania por una decisión consensuada con Lionel Scaloni para dosificar sus cargas físicas y evitar molestias, no por lesión.

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–Ingreso en el complemento: Aunque arranca en el banco de suplentes, el plan del cuerpo técnico es que el capitán sume minutos durante el segundo tiempo.

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–Prueba en ataque: Su ausencia desde el inicio le permite a la Selección Argentina darle rodaje desde el arranque a una dupla ofensiva alternativa, conformada por Almada y Julián Álvarez.