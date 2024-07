Lionel Scaloni compareció ante la prensa en el día de hoy en las instalaciones del MetLife Stadium de New Jersey para analizar el próximo encuentro de la Copa América 2024 frente a la selección de Canadá por un boleto a la final del torneo. Y allí aprovechó para destacar lo que han hecho los representantes de Concacaf, en donde Costa Rica también aportó su grano de arena.

En la previa del trascendental encuentro entre Argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América 2024, el director técnico de la Selección Albiceleste, Lionel Scaloni, sorprendió a propios y extraños al declarar que no existe una brecha significativa entre el nivel futbolístico de Concacaf y Conmebol.

¿Qué dijo Scaloni sobre la participación de Concacaf en la Copa América 2024?

Las declaraciones de Scaloni van en contra de la creencia popular que sitúa al fútbol sudamericano por encima del centro y norteamericano. Sin embargo, el entrenador argentino se basa en sus propias observaciones para defender su postura.

Lionel Scaloni – DT Argentina

“No sé quien dice que hay mucha diferencia, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a un gol y ha tenido un buen nivel, me parece que son buenas selecciones de nivel y no menos importantes de algunas de Sudamérica”, aseguró Scaloni.

“Lo mismo Costa Rica, el primer partido fue complicado yo creo que el nivel es bueno, al nivel de Sudamérica, no inferior. Estados Unidos también, creo que el nivel es muy parejo”, sentenció el entrenador de la Selección de Argentina.