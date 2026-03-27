Tiene 17 años, entró en la mira de Saprissa y Alajuelense y ahora recibe la noticia que marca su futuro: “Un orgullo”

La destacada participación de Aikel Pennant en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 lo puso rápidamente en el mapa de la Primera División costarricense.

Tras colgarse la medalla de oro y consagrarse como el máximo goleador del torneo (con 8 tantos) representando al cantón de Pococí, el mediocampista ofensivo de 17 años despertó el interés genuino de Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

ver también Saprissa y Alajuelense aceleran por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí que ilusiona a los grandes de Costa Rica

Ambos gigantes de Costa Rica comenzaron a seguir de cerca su evolución a raíz de ese torneo. De hecho, semanas atrás este seguimiento tomó estado público e incluyó una contundente aclaración de Roy Myers, técnico de la U21 morada, para calmar las aguas sobre los acercamientos formales al entorno del jugador.

El reconocimiento oficial del ICODER

Es justamente gracias a su rendimiento sobresaliente en los Juegos Nacionales que Aikel Pennant acaba de sumar un importante aval para el futuro de su naciente carrera como futbolista profesional.

El joven futbolista recibió el premio Profesor Alfredo Cruz Bolaños, otorgado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), que lo certifica oficialmente como el Mejor Atleta en la disciplina de Fútbol durante las justas deportivas de 2025-2026.

Pennant ya es oficialmente el mejor jugador de los Juegos Nacionales (Facbook).

Publicidad

Publicidad

El premio fue entregado por el ICODER (Facebook).

“Un orgullo Guacimeño. Desde Iroquois del distrito de Mercedes de Guácimo, nace una estrella que brilla incansable con su luz futbolística“, fue el mensaje con el que el medio Somos Caribe acompañó la noticia.

Publicidad

La placa otorgada a Aikel Pennant (Facebook).

Publicidad

Con este trofeo en mano, Pennant se consolida como una de las joyas más codiciadas de cara a los próximos mercados. Mientras tanto, Saprissa y Alajuelense continúan evaluando su evolución en la Liga de Ascenso, donde defiende el uniforme de Cariari Pococí.

Publicidad

En síntesis

–El rendimiento de Aikel Pennant en los Juegos Nacionales 2026 despertó el seguimiento directo de los departamentos de scouting de Saprissa y Alajuelense.

–El joven de 17 años fue galardonado con el premio “Prof. Alfredo Cruz Bolaños” como el Mejor Atleta de Fútbol del certamen por parte del ICODER.

Publicidad

Publicidad

–Con la medalla de oro y el título de goleador bajo el brazo, Pennant se consolida como la gran joya de Cariari Pococí.