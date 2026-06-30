¿Por qué Memo Ochoa no ataja en el partido de México vs. Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Guillermo Ochoa no será el portero titular de México en el cruce con Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026.

México chocará con Ecuador en el último partido de este martes correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México (nombre FIFA del mítico Azteca), aunque de momento fue postergado debido a las condiciones climáticas adversas.

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El seleccionador Javier “Vasco” Aguirre realizó cuatro modificaciones en el once inicial del Tri con la intención de dañar a los sudamericanos, que vienen de dar una gran muestra de carácter al remontarle 2-1 a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

La más sonada es el regreso de Raúl Jiménez a la delantera, tras ser reemplazado por Guillermo Martínez en la goleada 3-0 sobre República Checa. Por lo demás, mantuvo gran parte del equipo que arrancó jugando la Copa del Mundo, lo cual implica que Guillermo Ochoa seguirá en el banco de suplentes.

¿Por qué Memo Ochoa no juega hoy contra Ecuador?

“Memo” Ochoa no será titular contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026 por la misma razón que se perdió los otros tres juegos: Aguirre ve en mejor forma a Raúl Rangel. El portero de 26 años encarna el recambio generacional en el puesto y en la selección nacional.

El guardameta del AEL Limassol chipriota únicamente sumó doce minutos ante Chequia, debutando así en su sexta Copa del Mundo siendo ovacionado por su afición en un emotivo momento. Una vez finalice el torneo, recordemos, Ochoa colgará los guantes de forma definitiva.

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La alineación de México para el cruce con los ecuatorianos. (Foto: Selección Nacional)

¿A qué hora juega México vs. Ecuador?

FIFA confirmó que el partido entre México y Ecuador iniciará a las 8:00 p.m. de CDMX y Centroamérica (9:00 de Panamá). Es decir, se atrasó una hora por las fuertes lluvias y el riesgo de tormenta que asedian el Azteca.