Lester Martínez le lanza un inesperado pedido a Luis Fernando Tena que sorprende a todos en Guatemala

Lester Martínez se anotó en las páginas grandes del boxeo el último sábado tras vencer a Immanuwel ‘The Chosen One’ Aleem. El guatemalteco ganó por decisión unánime y se quedó con el título interino de la categoría supermediano correspondiente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El boxeador guatemalteco fue muy elogiado por el país chapín. Le dio una gran alegría a tal punto que muchos exigieron que se deje de reconocer tanto el fútbol, ya que consideraban que no dejó éxitos históricos como el del pugilista Martínez.

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Justamente Lester fue consultado por esto último y salió en defensa del fútbol chapín. En una entrevista con Echeverría Sports, luego de la pelea, expresó: “El apoyo incondicional para el fútbol siempre va a estar y me siento muy contento de que estén apoyando algo chapín, porque eso se trae desde niño“.

Además, sorprendió con un pedido a Luis Fernando Tena que involucra a los futbolistas del seleccionado guatemalteco para sus próximos combates: “Ojalá tener a algunos de los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala en mi siguiente pelea, será un honor“.

“Yo también fui futbolista pero luego de eso pasamos a ser boxeadores. Ver a muchos chapines gritando eufóricos, se los agradezco mucho“, concluyó Lester Martínez recordando que también fue jugador cuando era niño.

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¿Cuál será la próxima pelea de Lester Martínez?

En la próxima pelea, Lester Martínez podría medirse ni más ni menos que contra Saul Canelo Álvarez. Es posible debido a su ranking y también por el título interino de la categoría. Otro posible enfrentamiento es contra Christian Mbilli, rival con el que igualó en 2025.