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Selección de Guatemala

En Guatemala no lo pueden creer: la increíble suma de dinero que perdió la Fedefut por no jugar contra España

Guatemala rechazó la propuesta de España por sobre la de Argentina, pero finalmente no pudo concretar ningún amistoso.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Guatemala sólo jugará contra Argelia.
© Getty Images - ESPNGuatemala sólo jugará contra Argelia.

La Selección de Guatemala negoció para jugar un segundo amistoso en esta ventana internacional. La Federación intentó jugar un partido contra la Selección de Argentina, pero éste se terminó suspendiendo por una reglamentación de la FIFA.

La casa madre del fútbol mundial explicó que Guatemala no podía jugar dos partidos en dos continentes diferentes en una misma fecha FIFA. Por este motivo, el encuentro que iba a disputarse en La Bombonera se suspendió y dejó a la Azul y Blanco con un único duelo.

En medio de esta organización con Argentina, la Federación de Fútbol de Guatemala rechazó una propuesta de España para jugar en el Viejo Continente. Los encargados de negociar prefirieron la opción de medirse contra la campeona del mundo.

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Esta decisión trajo aparejada que Guatemala no desembolse una buena suma de dinero, ya que la Roja ofrecía una cantidad importante para que viaje a España y juegue un amistoso allí.

España le ofreció 250 mil dólares limpios a Guatemala

Según la información del canal de La Pizarra GT, la Federación Española estaba dispuesta a pagar 250 mil dólares limpios. Además, los costos de traslado, alojamiento y alimentación también estaban cubiertos por la dirigencia del seleccionado europeo.

Cuando Guatemala se enteró de la suspensión del partido contra Argentina, ya era tarde para reorganizar el juego con España. La Roja terminó arreglando con Egipto para jugar el siguiente 31 de marzo en Barcelona, dejando así a la Bicolor sin posibilidades.

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En resumen

  • La Selección de Guatemala no pudo jugar contra Argentina en La Bombonera por una reglamentación de FIFA.
  • La federación guatemalteca rechazó una oferta de España que incluía un pago de 250 mil dólares.
  • España pactó un juego contra Egipto tras la negativa guatemalteca de jugar en el Viejo Continente.

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