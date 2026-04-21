“El negocio”: Osael Maroto contó toda la verdad sobre la posibilidad de comprar al Saprissa

En el fútbol de Costa Rica hay temas que aparecen y desaparecen como rumores de pasillo, pero cada tanto alguno vuelve con fuerza y obliga a todos a mirar para el mismo lado. Esta vez, el protagonista es Osael Maroto, quien decidió romper el silencio sobre una historia que durante meses circuló casi en voz baja: la posibilidad de meterse de lleno en la propiedad de dos gigantes como Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.

El escenario no es menor. Maroto no solo es un empresario con experiencia, sino también el actual jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol, lo que automáticamente convierte cualquier movimiento suyo en un tema sensible.

Por eso, cuando su nombre empezó a vincularse con posibles negociaciones para adquirir acciones o incluso tomar control de clubes históricos, el ruido fue inevitable. Lo que hasta ahora eran versiones sueltas, encontró una respuesta directa tras la Asamblea Extraordinaria.

¿Qué dijo Maroto sobre los rumores de comprar a Saprissa?

“Mi familia, somos empresarios, nos gusta hacer negocios, se nos presentan muchísimos negocios, se nos presentó el negocio de Saprissa, de Cartaginés y no se dieron, no pasaron”, soltó Maroto, casi con naturalidad.

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Pero en el contexto del fútbol tico, esa frase tiene otro peso. Porque no se trata de cualquier activo, sino de instituciones con historia, identidad y una base social que reacciona ante cualquier intento de cambio estructural. Y ahí es donde la historia empieza a tomar otra dimensión.

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Según explicó, tanto la posibilidad de Saprissa como la de Cartaginés estuvieron sobre la mesa en algún momento. No como una intención unilateral, sino como oportunidades que llegaron desde distintos frentes. “Nos llegan propuestas que no salen a la luz pública”, agregó.

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Sin embargo, el desenlace fue claro: no hubo acuerdo. Las negociaciones no prosperaron y todo quedó en una posibilidad que nunca terminó de concretarse. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, no se detallan, pero abren la puerta a múltiples interpretaciones. ¿Diferencias económicas? ¿Condiciones institucionales? ¿Cuestiones políticas dentro del propio fútbol costarricense? El misterio sigue siendo parte del relato.

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Datos Claves

Osael Maroto confirmó que recibió propuestas para comprar al Deportivo Saprissa y al Cartaginés .

confirmó que recibió propuestas para comprar al y al . El jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol descartó la adquisición de ambos clubes históricos.

descartó la adquisición de ambos clubes históricos. Las negociaciones por los equipos surgieron mediante propuestas privadas que no prosperaron en su momento.