Decisión tomada: Fedefútbol hace un importante anuncio sobre Osael Maroto tras la denuncia ante la FIFA

El fútbol de Costa Rica amaneció otra vez en modo crisis, con una historia que mezcla denuncias, comunicados y una tensión institucional que no deja de crecer. La situación que envuelve a Osael Maroto dio un giro inesperado en cuestión de horas, luego de que la Liga Nacional de Fútbol Aficionado confirmara que llevó su acusación ante la FIFA, apuntando directamente contra el máximo jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol.

La acusación que enfrenta Maroto no fue menor. Desde la liga aseguraron que existen actos de coerción en el marco de la previa de la Asamblea General Extraordinaria programada para el 21 de abril, una instancia clave para el futuro dirigencial del fútbol tico. Con un discurso centrado en la defensa de la transparencia, la legalidad y la democracia, la organización decidió escalar el conflicto a nivel internacional.

La respuesta de Maroto desde la Federación de Costa Rica

Pero lo que nadie esperaba era la velocidad de la respuesta. Lejos de dejar crecer el silencio, la Federación salió a fijar postura a través de un comunicado oficial que, más que apagar el incendio, pareció echarle gasolina. En ese mensaje, respaldando a Maroto, la Fedefútbol dejó en claro que, hasta el momento, no existe ninguna notificación oficial por parte de la FIFA sobre la supuesta denuncia. Un detalle que, en términos políticos, cambia el tono de la discusión.

“Ante las consultas recibidas por parte de diversos medios de comunicación, la FCRF aclara que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial…”, señalaron, marcando una línea clara: sin comunicación formal, no hay caso en curso.

El comunicado de la Federación de Costa Rica. (Foto: FCRF)

Sin embargo, también abrieron la puerta a futuros movimientos, al asegurar que informarán cualquier novedad en cuanto exista información verificable, apelando a la transparencia institucional, un concepto que ambas partes utilizan, aunque con lecturas completamente opuestas.

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El comunicado no se quedó ahí. En un segundo tramo, la Federación fue todavía más firme al referirse a la Asamblea del 21 de abril. Allí, defendió la legalidad del proceso electoral y aseguró su absoluto respeto por los procedimientos establecidos. Traducido al lenguaje político del fútbol: no hay intención de frenar ni modificar el rumbo, pese a la tormenta que se avecina desde Linafa.

Datos Claves

Linafa denunció a Osael Maroto ante la FIFA por presuntos actos de coerción institucional.

denunció a ante la FIFA por presuntos actos de institucional. La Fedefútbol afirmó no haber recibido ninguna notificación oficial de la FIFA sobre dicha denuncia.

afirmó no haber recibido ninguna notificación oficial de la sobre dicha denuncia. La Asamblea General Extraordinaria del fútbol costarricense mantiene su programación para el 21 de abril.