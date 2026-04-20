Denunciado ante la FIFA: Osael Maroto enfrenta una acusación que pone en jaque su futuro en Costa Rica

El fútbol de Costa Rica vuelve a sacudirse por un episodio que mezcla política, poder y una denuncia que ya cruzó fronteras. La acusación contra Osael Maroto ante la FIFA no solo abre un nuevo frente institucional, sino que instala una incógnita incómoda en la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Quién denunció a Osael Maroto?

Todo explotó cuando la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) hizo pública su decisión de llevar el caso ante la Comisión de Ética de FIFA. En un comunicado cargado de tensión, la entidad sostuvo que la denuncia responde a lo que consideran actos de coerción en medio de la antesala de una asamblea clave.

No es un detalle menor: el señalamiento llega justo cuando se discuten equilibrios de poder dentro del fútbol nacional, un terreno históricamente sensible. Hace algunos días, Jafet Soto habló de un reemplazo para Maroto en la Federación.

Según Linafa, la situación es lo suficientemente grave como para acudir a instancias internacionales, una movida que no suele ser habitual en el fútbol costarricense. El mensaje, sin embargo, es claro: elevar el conflicto para que tenga visibilidad global y, al mismo tiempo, presionar por una resolución que no dependa exclusivamente de los actores locales.

El comunicado de Linafa con su denuncia. (Foto: Facebook)

En ese contexto, la mención a principios como la transparencia, la legalidad y la democracia no parece casual, sino parte de una estrategia para encuadrar la discusión en un terreno más amplio que el simple desacuerdo dirigencial.

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¿Qué respondió Osael Maroto a la denuncia?

Del lado de Maroto, el silencio hasta ahora alimenta aún más el clima de incertidumbre. En el entorno federativo hay quienes interpretan la denuncia como un movimiento político en vísperas de la asamblea del 21 de abril, mientras otros consideran que el tema podría escalar si la FIFA decide abrir una investigación formal.

En medio de este escenario, el futuro de Osael Maroto queda inevitablemente bajo la lupa. La denuncia ante la FIFA no es un detalle menor y, aunque todavía no hay consecuencias concretas, el impacto político ya se siente dentro de la Federación Costarricense de Fútbol.

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Datos Claves

Linafa presentó una denuncia formal contra Osael Maroto ante la Comisión de Ética de FIFA .

presentó una denuncia formal contra ante la Comisión de Ética de . La acusación contra Osael Maroto señala presuntos actos de coerción previo a una asamblea clave.

señala presuntos actos de previo a una asamblea clave. El conflicto institucional surge en vísperas de la asamblea federativa del 21 de abril.