Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, jueves 25 de junio, a qué hora y dónde ver

La actividad en el Mundial 2026 continúa este jueves con seis partidos en los que, salvo por Alemania y Estados Unidos, casi todas las selecciones involucradas se juegan su boleto a los dieciseisavos de final en la tercera y última fecha de los grupos D, E y F.
A continuación, en FCA le traemos el detalle de cada uno de los encuentros: a qué hora se juegan, dónde y en qué canales de TV y streaming verlos en Centroamérica.
¿Dónde ver hoy en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?
Ecuador vs. Alemania
Grupo E — MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).
- Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4
- El Salvador: Tigo Sports y Fox
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
- Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max
Curazao vs. Costa de Marfil
Grupo E — Lincoln Financial Field de Filadelfia, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
Encuesta¿Quién se quedará con el segundo lugar del Grupo E?
¿Quién se quedará con el segundo lugar del Grupo E?
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Túnez vs. Países Bajos
Grupo F — Arrowhead Stadium de Kansas City, dese las 5:00 p.m. (6:00).
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
Japón vs. Suecia
Grupo F — AT&T Stadium de Dallas, dese las 5:00 p.m. (6:00).
- Costa Rica: Fox y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports
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Paraguay vs. Australia
Grupo D — Levi’s Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).
Costa Rica: Fox y TDMAX
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 3
Honduras: Tigo Sports
El Salvador: Tigo Sports
Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
Panamá: Tigo Sports
Turquía vs. Estados Unidos
Grupo D — SoFi Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).
Costa Rica: Fox+ y TDMAX
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
Nicaragua: Tigo Sports
Panamá: Tigo Sports