Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, jueves 25 de junio, a qué hora y dónde ver

Repase la programación completa de partidos de este jueves, que definen las posiciones en los grupos D, E y F del Mundial 2026, y cómo verlos en Centroamérica.

La actividad en el Mundial 2026 continúa este jueves con seis partidos en los que, salvo por Alemania y Estados Unidos, casi todas las selecciones involucradas se juegan su boleto a los dieciseisavos de final en la tercera y última fecha de los grupos D, E y F.

Publicidad

A continuación, en FCA le traemos el detalle de cada uno de los encuentros: a qué hora se juegan, dónde y en qué canales de TV y streaming verlos en Centroamérica.

¿Dónde ver hoy en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?

Ecuador vs. Alemania

Grupo E — MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).

Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX

Fox, Teletica y TDMAX Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4

Tigo Sports y Telecadena 7/4 El Salvador: Tigo Sports y Fox

Tigo Sports y Fox Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10

Fox, Tigo Sports y Canal 10 Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max

Curazao vs. Costa de Marfil

Grupo E — Lincoln Financial Field de Filadelfia, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).

Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13

Tigo Sports, Fox y Canal 13 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Publicidad

Encuesta¿Quién se quedará con el segundo lugar del Grupo E? ¿Quién se quedará con el segundo lugar del Grupo E? Ya votaron 0 personas

Túnez vs. Países Bajos

Grupo F — Arrowhead Stadium de Kansas City, dese las 5:00 p.m. (6:00).

Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Publicidad

Japón vs. Suecia

Grupo F — AT&T Stadium de Dallas, dese las 5:00 p.m. (6:00).

Costa Rica: Fox y TDMAX

Fox y TDMAX Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13

Tigo Sports, Fox y Canal 13 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

ver también Así están los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026: Sudáfrica vs. Canadá, el primero en confirmarse

Paraguay vs. Australia

Grupo D — Levi’s Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).

Costa Rica: Fox y TDMAX

Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 3

Honduras: Tigo Sports

El Salvador: Tigo Sports

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

Panamá: Tigo Sports

Publicidad

Turquía vs. Estados Unidos

Grupo D — SoFi Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).

Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4

El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS

Nicaragua: Tigo Sports

Panamá: Tigo Sports

La tabla de posiciones de los grupos D, E y F