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Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, jueves 25 de junio, a qué hora y dónde ver

Repase la programación completa de partidos de este jueves, que definen las posiciones en los grupos D, E y F del Mundial 2026, y cómo verlos en Centroamérica.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Estos son todos los partidos de hoy, jueves 25 de junio.
© GettyEstos son todos los partidos de hoy, jueves 25 de junio.

La actividad en el Mundial 2026 continúa este jueves con seis partidos en los que, salvo por Alemania y Estados Unidos, casi todas las selecciones involucradas se juegan su boleto a los dieciseisavos de final en la tercera y última fecha de los grupos D, E y F.

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A continuación, en FCA le traemos el detalle de cada uno de los encuentros: a qué hora se juegan, dónde y en qué canales de TV y streaming verlos en Centroamérica.

¿Dónde ver hoy en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?

Ecuador vs. Alemania

Grupo E — MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).

  • Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4
  • El Salvador: Tigo Sports y Fox
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max

Curazao vs. Costa de Marfil

Grupo E — Lincoln Financial Field de Filadelfia, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).

  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
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Túnez vs. Países Bajos

Grupo F — Arrowhead Stadium de Kansas City, dese las 5:00 p.m. (6:00).

  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
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Japón vs. Suecia

Grupo F — AT&T Stadium de Dallas, dese las 5:00 p.m. (6:00).

  • Costa Rica: Fox y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 13
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports
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Paraguay vs. Australia

Grupo D — Levi’s Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).

Costa Rica: Fox y TDMAX
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 3
Honduras: Tigo Sports
El Salvador: Tigo Sports
Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
Panamá: Tigo Sports

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Turquía vs. Estados Unidos

Grupo D — SoFi Stadium de San Francisco, dese las 8:00 p.m. (9:00).

Costa Rica: Fox+ y TDMAX
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
Nicaragua: Tigo Sports
Panamá: Tigo Sports

La tabla de posiciones de los grupos D, E y F

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