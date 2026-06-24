Así están los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026: Sudáfrica vs. Canadá, el primero en confirmarse

La fase de grupos del Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva. Con la participación inédita de 48 selecciones, la tercera jornada de la primera fase comenzó a dictar sentencia, confirmando a los primeros eliminados pero también a los nueve clasificados a la ronda de eliminación directa y dejando definido el primer enfrentamiento oficial de los dieciseisavos de final.
¿Cómo se gestó el cruce entre Sudáfrica y Canadá?
El choque entre Sudáfrica y Canadá quedó oficialmente ratificado y será el encargado de abrir los 16avos de final el próximo domingo 28 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Ambas escuadras lograron asegurar su pasaporte directo tras cerrar su participación en las segundas posiciones de sus respectivos sectores.
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El combinado canadiense realizó una sólida campaña en suelo patrio que incluyó una histórica goleada sobre Qatar, a pesar de haber cerrado este miércoles su participación con una ajustada derrota de 2-1 frente a Suiza, que bajó a los Canucks al segundo puesto.
Por su parte, la selección de Sudáfrica dio un verdadero golpe de autoridad en el Grupo A al vencer por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey, un resultado histórico que la catapultó de forma directa a esta instancia eliminatoria frente a uno de los tres anfitriones del torneo.
Los cruces y emparejamientos proyectados de los 16avos de final
A falta de que concluyan las últimas jornadas del resto de los grupos, la tabla general y las posiciones actuales de las selecciones ya clasificadas permiten proyectar cómo se jugarían hoy los cruces de playoffs:
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia (3°G)
- Sudáfrica vs. Canadá (Confirmado)
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Egipto vs. Corea del Sur
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Cabo Verde
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia