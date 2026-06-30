Inglaterra vs. Congo: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra llega a los 16avos de final con buenas sensaciones y una racha que sostiene su cartel de favorita.

Inglaterra y Congo se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá a una de las candidatas europeas frente a una selección africana que llega con la ilusión de dar el golpe.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó después de cerrar la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Panamá, resultado que confirmó su clasificación y reforzó su condición de favorito para esta llave. Congo, por su parte, viene de vencer 3-1 a Uzbekistán y llega con confianza a su primer duelo de eliminación directa.

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A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 a. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Atlanta, 12:00 p. m. ET y 9:00 a. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Congo en Centroamérica

Estas son las señales y plataformas que tienen programado el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala. Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.

FOX Honduras y Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

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Cómo llega Inglaterra al partido contra RD Congo

Inglaterra llega a los 16avos de final con buenas sensaciones y una racha que sostiene su cartel de favorita. La selección de Thomas Tuchel viene de derrotar 2-0 a Panamá en el cierre de la fase de grupos, después de haber empatado 0-0 con Ghana y vencido 4-2 a Croacia en el debut mundialista.

El equipo inglés acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Además, bajo el mando de Tuchel se mantiene invicto en 11 encuentros oficiales, un dato que refuerza la solidez de un ciclo que llegó al Mundial con altas expectativas.

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Para este cruce, Inglaterra podría recuperar a Declan Rice en el once titular después de haber descansado en el partido anterior. El mediocampista aparece como una pieza clave para darle equilibrio a un equipo con mucho peso ofensivo, donde Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane vuelven a perfilarse como nombres determinantes.

La principal duda pasa por el costado derecho. Jarell Quansah y Reece James no aparecen en la proyección inicial, mientras que Djed Spence gana fuerza como alternativa en el lateral. Inglaterra no presenta bajas por suspensión para este compromiso.

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Cómo llega Congo al partido contra Inglaterra

Congo llega a este partido con el impulso de una victoria importante. El equipo dirigido por Sebastien Desabre viene de vencer 3-1 a Uzbekistán, resultado que le permitió asegurar la clasificación y llegar con confianza al cruce ante Inglaterra.

Su camino en la fase de grupos tuvo momentos distintos. Debutó con un empate 1-1 ante Portugal, luego cayó 1-0 frente a Colombia y finalmente reaccionó ante Uzbekistán. Esa victoria no solo le dio el boleto a los 16avos, sino que también mostró una versión competitiva, intensa y con capacidad para lastimar cuando encuentra espacios.

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En sus últimos cinco partidos, Congo registra una victoria, dos empates y dos derrotas. No llega con la regularidad de Inglaterra, pero sí con una estructura reconocible bajo el mando de Desabre. Su fortaleza pasa por el orden defensivo: durante este proceso, el equipo consiguió 29 arcos en cero en 57 partidos.

El nombre a seguir será Yoane Wissa, autor de tres goles en este Mundial y principal referencia ofensiva del conjunto africano. Ante Uzbekistán, Congo también mostró señales de crecimiento con 58% de posesión, 19 remates y 4 tiros al arco. No parte como favorito, pero llega con argumentos para incomodar.

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Los de Tuchel llegan como grandes favoritos a clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: @England.

Posibles alineaciones de Inglaterra vs. Congo

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Inglaterra y Congo por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku; Yoane Wissa, Cedric Bakambu. DT: Sebastien Desabre.

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Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

El árbitro designado para Inglaterra vs. Congo será Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, de Jordania.

Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania).

Adham Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania).

Mohammad Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Al Roalle (Jordania).

Ahmad Al Roalle (Jordania). Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita).

Khalid Alturais (Arabia Saudita). VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Qué pasa si Inglaterra y Congo empatan

Si Inglaterra y RD Congo empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.