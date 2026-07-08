Confirmado por L’Equipe: la medida de la FIFA contra el árbitro francés de Argentina vs. Egipto denunciado por amaño

FIFA tomará una medida con François Letexier luego de toda la polémica que se dio en su contra en el Argentina vs. Egipto.

El Mundial 2026 está más caliente que nunca y no solo en la cancha, si no que fuera de ella. Tras la agónica clasificación de Argentina a los cuartos de final luego de vencer 3-2 a Egipto en el último minuto, la delegación africana estalló contra el arbitraje y ha realizado una solicitud formal sin precedentes a la FIFA.

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Egipto denunció graves errores que, según ellos, provocaron directamente su eliminación del torneo. La molestia es tan grande que exigieron formalmente la exclusión inmediata de todo el cuerpo arbitral francés liderado por el central François Letexier, pidiendo que ni él ni sus asistentes (tanto en la línea como en el VAR) vuelvan a dirigir en lo que resta de la Copa del Mundo.

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A pesar del enorme ruido que ha generado esta queja, el reglamento es claro: la petición de Egipto no prosperará de esa manera, ya que ninguna selección tiene el poder de vetar a un árbitro. Esa decisión es competencia exclusiva del Comité de Árbitros de la FIFA.

FIFA va a revisar a François Letexier

De igual forma, FIFA no se quedará de brazos cruzados, informa el diario L’Equipe. El partido de Letexier será minuciosamente revisado a través de videos, informes técnicos y el desempeño en las jugadas en disputa para evaluar su continuidad.

“El partido del francés será revisado y los árbitros de la FIFA decidirán, basándose en su desempeño técnico, los informes de los oficiales y las imágenes de video en disputa, si continuará en esta Copa del Mundo”, indica el diario francés asegurando que el juez no será sacado del Mundial 2026.

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François Letexier no corre riesgo de ser echado de la Copa del Mundo, según L’Equipe.

Curiosamente, el futuro de François Letexier y de Clément Turpin, el otro árbitro galo en este Mundial, podría depender más de su propia selección que del reclamo egipcio. Por cuestiones de neutralidad, la FIFA suele dar de baja a los árbitros cuyos países siguen avanzando en el torneo.

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Esto significa que si Francia elimina a Marruecos este jueves en su respectivo partido de cuartos de final, la posición de los jueces franceses se debilitará automáticamente y podrían armar las maletas, dejando el torneo por el éxito de sus compatriotas y no por las polémicas que hoy los rodea.

El trabajo de François Letexier en el Argentiva vs. Egipto será revisado por FIFA, informó diario L’Equipe. Foto: Getty Images.

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En resumen