Cuándo fue la última vez que Honduras jugó un Mundial Sub-20

Este sábado, en Puebla, Honduras necesita ganarle a Panamá si quiere seguir soñando con un nuevo Mundial Sub-20.

Honduras afronta el partido contra Panamá con la posibilidad de mantener vivo su regreso a una Copa Mundial Sub-20. La Bicolor necesita ganar para clasificar a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y quedar a un triunfo del boleto para Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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La última participación hondureña en esta categoría fue en Argentina 2023. Después de haber disputado cuatro ediciones consecutivas, Honduras no logró clasificarse al Mundial de Chile 2025.

ver también Honduras vs. Panamá: a qué hora y dónde ver el partido por la clasificación a cuartos de final del Premundial Sub-20

La última participación de Honduras fue en Argentina 2023

Honduras integró el Grupo F junto con Gambia, Corea del Sur y Francia. La Bicolor sumó un punto y quedó eliminada en la primera fase.

Estos fueron sus resultados:

Gambia 2-1 Honduras

Corea del Sur 2-2 Honduras

Honduras 1-3 Francia

El equipo centroamericano estuvo cerca de conseguir una victoria ante Corea del Sur: se colocó 2-0 arriba, pero el seleccionado asiático reaccionó y alcanzó el empate. Honduras cerró el grupo con cuatro goles anotados, siete recibidos y una diferencia de -3.

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Honduras y Panamá se enfrentan este sábado en Puebla. (Instagram)

Cuántas veces jugó Honduras el Mundial Sub-20

Argentina 2023 representó la novena participación de Honduras en una Copa Mundial Sub-20. La Bicolor estuvo presente en estas ediciones:

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Túnez 1977

Qatar 1995

Nigeria 1999

Países Bajos 2005

Egipto 2009

Nueva Zelanda 2015

Corea del Sur 2017

Polonia 2019

Argentina 2023

Honduras llegó al torneo de 2023 después de clasificarse por cuarta edición consecutiva, aunque todavía no consiguió superar la fase de grupos en un Mundial de la categoría.

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Cómo clasificó Honduras al Mundial Sub-20 de 2023

La clasificación se concretó en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2022, disputado en territorio hondureño.

La Bicolor derrotó 2-1 a Panamá en los cuartos de final y consiguió uno de los cuatro boletos mundialistas. Marco Aceituno fue una de las figuras de aquella campaña y terminó como uno de los máximos goleadores del certamen, con seis tantos.

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La particularidad es que Honduras vuelve a encontrarse con Panamá en un partido decisivo. En 2022 lo eliminó para clasificar al Mundial; en 2026 deberá volver a vencerlo para continuar en carrera.

Qué necesita Honduras para regresar al Mundial Sub-20

Honduras todavía debe superar dos partidos para obtener la clasificación.

Primero necesita derrotar a Panamá en la última fecha del Grupo C. Con cualquier victoria avanzará a los cuartos de final; si empata o pierde, quedará eliminada.

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En caso de avanzar, deberá ganar su partido de cuartos. Los cuatro seleccionados que lleguen a las semifinales obtendrán los boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027.